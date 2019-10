Korpschef Akerboom wil einde aan ‘wispelturig’ kabinetsbeleid

Door politiek „op-en-afbeleid” heeft de georganiseerde drugscriminaliteit in Nederland zo groot kunnen geworden. Dat zegt Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie donderdag in een interview met de Volkskrant. Akerboom noemt het politiebeleid van afgelopen kabinetten „te wispelturig”. Daardoor kon de politie volgens hem „geen stabiele, langdurige inlichtingenposities” opbouwen in de wijken.

Akerboom: „Ik zou Nederland een kabinet toewensen dat een uitspraak doet over de financiering van de rechtsstaat over de jaren heen. Het bezuinigen, het ad hoc-beleid – dat kun je met een bedrijf misschien doen, maar met de rechtsstaat niet.” De groei van de drugscriminaliteit wijdt Akerboom vooral aan de opmars van „talentvolle lieden”, die via de handel in wiet of via jeugdgroepen carrière maken in de criminaliteit. Door bezuinigingen heeft politie, jeugdzorg en andere partijen het zicht op een deel van deze jongeren verloren, zegt de politietopman.

Akerboom pleit in de Volkskrant voor stabieler kabinetsbeleid. „Toen ik hier drieënhalf jaar geleden kwam moest ik drieduizend man wegbezuinigen. Eerder dit jaar werd tegen mij gezegd: we willen over een jaar duizend man politie extra hebben. Nu wordt er weer gezegd: nog eens duizend man erbij – drie- tot vierhonderd man voor dat narcoteam, plus extra beveiligers, en ook nog mensen voor het migratiedossier.” Dat gaat niet, zegt de politiechef. „Je moet mensen opleiden, je moet ze inwerken, je moet ze relaties laten aangaan met de omgeving.”

‘Nieuwe realiteit na moord Wiersum’

Akerboom reageert in het interview ook op de moord op advocaat Derk Wiersum, die een kroongetuige in het belangrijkste strafproces rond Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, bijstond. Wiersum werd in september voor zijn woning neergeschoten. „Ik ervaar het echt als een persoonlijke aanval op ons, de politie, en op het Openbaar Ministerie.”

Akerboom spreekt over „een nieuwe realiteit” na de moord op de advocaat, die ook weer meer vraagt van zijn korps. „Op dit moment moeten tientallen mensen extra worden beveiligd en daarvoor halen we echt honderden mensen uit de politie-eenheden.” Hij is ervan overtuigd dat Tagi gepakt gaat worden. „We zitten hem op de hielen.” Onconventionele methoden, zoals het samenwerken met landen waar normaliter niet mee wordt samengewerkt, worden daarbij niet geschuwd, zegt de korpschef.

Behalve wispelturig beleid worstelt de Nationale Politie ook met diversiteit binnen het korps. Afgelopen week werd een teamchef uit Leiden naar huis gestuurd. De kritiek van Fatima Aboulouafa over misstanden zou te veel spanningen veroorzaken.

