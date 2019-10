Jort Kelder doet aangifte tegen bitcoinoplichters

Presentator Jort Kelder doet aangifte tegen online marketeers die met zijn naam en beeltenis gigantische bitcoin-winsten voorspiegelen. Ook wil Kelder met andere gedupeerde BN’ers de techbedrijven die de nepadvertenties publiceren, zoals Facebook en Google, civielrechtelijk aanpakken.

Dat zei Kelder woensdag tegen onderzoeksprogramma Brandpunt+ (KRO). Hij wil de gedupeerde BN’ers in een stichting verenigen. Kelder eist een schadevergoeding en een einde aan de oplichtingspraktijken.

Lees ook: ‘Toen zei die man tegen ons: Ik ga jullie rijk maken’

Het onderzoeksprogramma onthulde in augustus de namen van enkele bedrijven die de nepadvertenties maken. Kelder belde samen met de redactie zo’n bedrijf, het Tsjechische Converting Team. Door undercover te gaan wist Brandpunt+ te achterhalen dat dit bedrijf nepadvertenties verspreidde over de presentator. Kelder heeft een team advocaten op de kwestie gezet. „Dit geintje gaat mij nu al duizenden euro’s kosten, voorlopig staat het tuig dik voor, maar ik vind dat iemand op de rem moet trappen”, aldus de presentator.

PSV verbreekt sponsorcontract

Woensdag bleek ook dat PSV het sponsorcontract heeft opgezegd met een van de beleggingsplatforms die gebruik maken van de nepadvertenties. NRC onthulde in juli dat het Cypriotische belggingsplatform Investous, tevens sponsor van PSV, malafide marketingbedrijven betaalt voor het lokken van klanten met online advertenties waarin BN’ers worden opgevoerd en valse beloftes worden gedaan over bitcoininvesteringen. PSV zei destijds tegen deze krant te gaan „uitzoeken” of de voetbalclub het sponsorcontract zou voortzetten. Nadat televisieproghramma Opgelicht?! (AVROTROS) dinsdag aandacht besteedde aan de zaak heeft PSV alsnog besloten het sponsorcontract te verbreken.