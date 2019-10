‘Bij voetbal vinden ze het wel gek dat ik soms mijn haar verf’

Tienminutengesprek

„In groep 7 hoorde mijn docente dat mensen mij homo noemden. In een tienminutengesprek vroeg ze of het klopte dat ik homo was. Ik zei: ja. Dan word je wel even rood. Ik dacht er pas twee, drie maanden over na, het was ook een verrassing voor mijn ouders. Achteraf vond ik het eigenlijk wel fijn dat ik het zelf niet hoefde te zeggen. Het was makkelijk op deze manier, daardoor heb ik er ook niet lang mee gezeten. Ik wist dat het voor mijn ouders geen punt was, maar je bent alsnog bang voor de reactie. Pas toen we thuis waren heb ik mijn ouders aangekeken. Mijn moeder zei geloof ik iets van: leuk. Mijn vader: oké. Verder wordt er niet veel over gezegd. Mijn moeder probeert wel mijn smaak van jongens te achterhalen.”

Foto Khalid Amakran Naam: Jonas Meinderts (13), Den Haag Zit in: 2 gymnasium Woont met: moeder, vader, tweelingbroer Vader: directeur Literatuurmuseum Moeder: afdelingsleider bibliotheek

Hé suikerspin

„Ik ben voor iedereen ‘out’ – buiten voetbal. Tenminste, bij voetbal heb ik het niet expliciet gezegd. Ik vermoed dat ze het wel weten. De meesten vinden het wel gek dat ik soms mijn haar verf. Daar worden grappen over gemaakt: hé suikerspin of hé Ninja – dat is een beroemde Fortnite-speler met geverfd haar. Op school ben ik een keer door voorbijrennende jongens uitgescholden voor kankerhomo, in mijn klas is er nooit vervelend over gedaan. Veel mensen vragen of ik weleens verliefd ben geweest. Dat is niet zo. Hoe weet je dan dat je homo bent, zeggen ze. Ja, ik hou van kijken. Met meisjes kun je in alle opzichten beter praten, het is gewéldig dat ze er zijn, maar als ik een jongen zie naast een meisje is het alsof de jongen – een beter aura heeft of zo. Ik zou wel willen zorgen dat er iets komt voor jongere kinderen die al weten dat ze homo of lesbisch zijn maar nog niet uit de kast willen of kunnen komen. Niemand heeft tegen mij ooit gezegd: zo hebben homo’s seks, of: zo vind je andere homo’s. Ik ben maar filmpjes gaan zoeken op YouTube.”

Oscar Wilde

„Mijn vader is katholiek opgevoed, mijn moeder protestant. Ik heb niets met geloof, ik ben een beetje anti. Je mag niet zijn hoe je wilt zijn, man en vrouw zijn niet gelijk. Mensen mogen van mij best geloven, maar ik vind dat ze het alleen moeten gebruiken als ze zich niet goed voelen. Voor hoop. Het idee dat sommige mensen eigenlijk geen mensen zijn – in dat opzicht is geloof niet goed. Nooit geweest ook. Oscar Wilde maakte prachtige poëzie, maar omdat hij homo was werd hij veroordeeld. En ze waren allemaal christelijk in die tijd.”

Columnist

„Ik lees heel veel, ik hou echt van verhalen. Eerst las ik veel Fantasy, nu liever boeken die gebaseerd zijn op iets wat echt is gebeurd. Zoals Een groene bloem over het proces tegen Oscar Wilde. Het lijkt me geweldig om Nederlands of kunstgeschiedenis te studeren en les te gaan geven. Of schrijven, mijn mening te geven als columnist.”

Dit zegt zijn moeder

„Jonas is best zelfbewust. Hij gaat zijn eigen gang, is niet snel van slag. Al die voetbalouders zeggen: ‘goh wat dapper’ als hij met paars haar op het veld verschijnt. Ik denk niet dat dat is wat het is. Hij wil zichtbaar zijn, hij wil dat mensen hem vragen stellen. Dat bewonder ik wel.”

