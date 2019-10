Is er nu een handelsoorlog tussen de VS en de EU? En andere vragen

Wat in 2004 begon met een Amerikaanse klacht bij Wereldhandelsorganisatie (WTO) over vermeende illegale subsidie van de Europese Unie aan vliegtuigbouwer Airbus, dreigt nu uit te monden in een handelsoorlog tussen de VS en Europa. Woensdag gaf de WTO de VS toestemming om Europa voor 7,5 miljard dollar aan importtarieven op te leggen.

1 Wat willen de VS bereiken met hun nieuwe importheffingen?

Vanaf zijn aantreden in 2017 heeft president Trump ernst gemaakt van zijn voornemen om de Amerikaanse positie in de wereldhandel te versterken. Vanuit het idee dat andere landen misbruik maken van de VS en zijn land „belazeren” – hij zei het woensdag nog met zo veel woorden tijdens een persconferentie – heeft hij de importtarieven aangewend om handelspartners te dwingen tot nieuwe, liefst bilaterale afspraken. „Een handelsoorlog is gemakkelijk gewonnen”, is daarbij zijn adagium. De VS waren al langer met de EU in gesprek over de Europese subsidies aan Airbus en de Amerikaanse voordelen voor Boeing, maar een akkoord daarover is niet bereikt. De uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie – „omdat ze denken dat ik een hekel aan de WTO heb, willen ze me blij maken”, zei Trump woensdag – is een wapen waarmee de VS de Europese Unie, of individuele Europese handelspartners, op de knieën willen krijgen.

2 Kunnen we al spreken van een handelsoorlog of zitten we nog in een conflict?

Een vaste definitie van ‘handelsoorlog’ is er niet, maar over het algemeen spreek je van een handelsoorlog als er een patroon ontstaat van vergelding. Dus: land A voert importheffingen in tegen land B, land B slaat terug met heffingen tegen land A, waarop land A weer reageert, enzovoort. Denk aan de confrontatie tussen de Verenigde Staten en China. Dat nog een ‘handelsconflict’ noemen zou eufemistisch zijn. Begin 2017 begon het met bescheiden Amerikaanse tarieven op Chinese en andere buitenlandse zonnepanelen en wasmachines, ter waarde van 10,6 miljard dollar (9,7 miljard euro). Inmiddels hebben de VS 550 miljard dollar aan Chinese goederen geraakt met heffingen. Andersom gaat het om 185 miljard dollar.

Tot dusver was van zo’n patroon tussen de VS en de EU geen sprake. Weliswaar trof president Donald Trump aluminium en staal uit de EU (maar niet alleen de EU) vorig jaar met heffingen van 10 respectievelijk 25 procent. Zo’n 6,4 miljard euro aan Europees staal en aluminium werd getroffen; Brussel sloeg terug met 2,8 miljard aan tegensancties. Maar daar bleef het bij – tot deze week.

Sinds deze week verkeert de EU op het randje van een handelsoorlog met haar belangrijkste handelspartner, de VS. Direct na de goedkeuring door de WTO van de Amerikaanse sanctiemiljarden vanwege de subsidies voor Airbus dreigde Brussel met represailles vanwege een soortgelijke zaak rondom Boeing.

Het spel wordt hard gespeeld en escalatie is niet uitgesloten. Trumps handelsgezant Robert Lighthizer maakte woensdagavond duidelijk dat de heffingen op EU-producten kunnen worden opgevoerd van de huidige 10 procent (vliegtuigen) en 25 procent (overige producten) naar maar liefst 100 procent.

Verder hangen, los van de Airbus-zaak, Amerikaanse heffingen tegen Europese auto’s in de lucht. Zeker als die er komen, kun je gerust van een handelsoorlog spreken.

3 Gaat de EU nu China achterna of is de Europese situatie anders?

De gevolgen van een handelsoorlog tussen de VS en Europa zijn potentieel veel groter dan die tussen de VS en China. De totale handel tussen de VS en China bedroeg vorig jaar 737 miljard dollar, waarvan het overgrote deel (557 miljard) Chinese export naar de VS was, en de rest (179 miljard) Amerikaanse export naar China. De totale handel (goederen en diensten) tussen de VS en de EU bedroeg vorig jaar bijna twee keer zoveel: 1.300 miljard dollar (1.180 miljard euro), aldus het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarmee is het wereldwijd de grootste handelsstroom tussen twee partners. Daarvan is 684 miljard dollar export van de EU naar de VS en gaat 575 miljard dollar de andere kant op. Het totale handelsoverschot van de EU op de VS is dus 109 miljard dollar. Goederen maken nog altijd het grootste deel uit van deze handel (ruim 800 miljard dollar). De goederenbalans loopt nog schever dan de algemene handelsbalans. In totaal importeren de Amerikanen voor 169 miljard dollar meer goederen uit Europa dan ze er naartoe exporteren.

Die tekorten op de handelsbalans aan Amerikaanse kant zijn Trump een doorn in het oog, en waren dat al ver voor hij president werd. Via de handelsoorlogen probeert hij de handelsbalans met China en met de EU nu rechter te trekken. Zijn belangrijkste verwijt: China speelt het spel van wereldhandel niet eerlijk met zijn extreem lage lonen en staatsgeleide economie, en Europa geeft te veel subsidie aan bepaalde sectoren (auto’s, landbouw) die daarmee de Amerikaanse auto-industrie en agrarische sector dwarszitten op de wereldmarkt.

Inmiddels is nagenoeg alle Amerikaanse import uit China onderworpen aan tarieven. Dat beginnen gewone Amerikanen te voelen, concludeerde het Peterson Institute for International Economics recent. De tarieven leiden in de VS tot hogere prijzen voor speelgoed, eten en andere consumentenproducten.

Zo ver is het in Europa nog niet. Sinds maart 2018 heeft Trump ook tarieven op Europees staal en aluminium ingevoerd. Als reactie daarop trof de EU tegenmaatregelen van in totaal 2,8 miljard dollar in de vorm van tarieven op bourbon, Harley Davidson-motoren en sinaasappelsap. Trump overweegt ook nog steeds heffingen in te voeren op Europese auto’s.

Afgezet tegen de totale handel tussen de VS en de EU is de Amerikaanse heffing van 7,5 miljard dollar die de WTO deze week goedkeurde maar een kleine rimpeling. Tegelijkertijd is het verhogen van tarieven, om welke reden dan ook, slecht voor de vrijhandel. De EU dreigt inmiddels met tegenmaatregelen ter waarde van 20 miljard dollar, hoewel Europa blijft aandringen op een echte oplossing voor het conflict Airbus-Boeing, eentje zonder tarievenoorlog.

4 Welke Europese landen en sectoren worden het hardst geraakt?

De vier Europese landen die het meest betrokken zijn bij Airbus worden het hardst getroffen. Dit zijn Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De VS heffen 10 procent importbelasting op Europese vliegtuigen en 25 procent op een lange lijst andere goederen. Die opsomming leest als een hele lange boodschappenlijst met producten als Spaanse olijfolie, olijven en yoghurt. De Schotten worden hard geraakt met een importtarief voor hun whisky. De VS is de grootste afzetmarkt voor Schotse whisky. De Schotten verdienden vorig jaar 1 miljard pond met de whisky-export naar de VS.

De auto-industrie wordt vooralsnog ontzien, wat goed nieuws is voor Duitsland. Wel wordt duidelijk geprobeerd het land te raken: op de lijst staat een lange opsomming van alleen Duitse producten, zoals gereedschappen en koffie. Franse wijn wordt ook onderworpen aan de maatregel. De federatie voor Franse wijnexporteurs waarschuwde donderdag dat de Amerikaanse consument door de maatregel zal worden ‘bestraft’.

Ook de Spaanse boeren zijn boos: volgens de vereniging van Spaanse boeren gaan de importtarieven voor ongeveer 1 miljard euro aan Spaanse landbouwproducten raken. De VS zijn buiten Europa de grootste afzetmarkt voor de boeren in dit land.

De Italiaanse wijnen en olijfolie blijven buiten schot. Die uitzondering geldt – ondanks een lobby uit deze sector – niet voor Parmezaanse kaas.

5 Wat betekent dit voor de kaasboer en de andere Nederlandse producenten?

De schade voor de Nederlandse economie lijkt – op het eerste gezicht – mee te vallen. Kaasproducenten hielden hun hart vast voor Goudse kaas en Edammer. Deze kazen worden genoemd op de lijst, maar gelden voor Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. ‘Gouda’ en ‘Edam’ (zonder de toevoeging ‘Holland’) zijn in de kaasindustrie geen termen die iets zeggen over waar de kaas vandaan komt, ze gaan over kenmerken zoals rijpingstijd en vetgehalte. Gemzu, een brancheorganisatie voor de zuivelindustrie, gaat er dus van uit dat de Nederlandse Goudse kaas en Edammer de maatregel ontlopen.

Van alle in Nederland geproduceerde kaas, is tweederde bestemd voor het buitenland. De VS zijn een relatief klein afzetland, veel belangrijker voor Nederland zijn de Duitse, Belgische en Franse consumenten. Vorig jaar ging zo'n 13 miljoen kilo kaas van Nederland naar de VS. Veruit het meeste daarvan was volgens Gemzu Goudse kaas of Edammer. Jan Kos, voorzitter 'Kaas' van Gemzu, is zelfs voorzichtig optimistisch over de maatregel. „Wat betreft Goudse kaas en Edammer kunnen we een kleine voorsprong uitbouwen. De kazen die wel worden geraakt zaten al in het duurdere segment, waar consumenten al wat meer voor betaalden. Ik denk dat wij vooral kansen gaan creëren met de maatregel.”

De Nederlandse vleessector ontspringt volgens brancheorganisatie COV helemaal de dans. Er staan verschillende varkensvleesproducten op de lijst. Nederland exporteert wel varkensvlees zoals voor spareribs en knakworsten. Maar bij de genoemde vleesproducten op de lijst wordt volgens de COV de Nederlandse vleesproducent helemaal niet geraakt.

6 Wat zijn mogelijke gevolgen van een nieuw front in de handelsoorlog voor de wereldeconomie?

Een handelsoorlog is noch voor de VS, noch voor Europa, noch voor de rest van de wereld een wenkend perspectief. De economieën van beide machtsblokken staan er nu al niet best voor. De groei in Europa is afgezwakt tot net boven de 0, de VS doen het iets beter, maar dat is vertekend door grote pakketten lastenverlichting die Trump in de economie pompte. Tarieven maken de handel tussen beide landen duurder, en daarmee ook het leven aan beide kanten van de oceaan. En dat is nog los van de onzekerheden over het handelsconflict die vaak al een rem zetten op economische groei (minder investeringen, minder productie, minder groei).

Niet voor niets zijn zowel de Europese als de Amerikaanse centrale bank weer pro-actief begonnen met het steunen van de economieën. In de VS met een renteverlaging, in Europa met een verlaging plus het opnieuw aanzetten van de geldpers. Als belangrijkste reden voor de hernieuwde steun wordt de geopolitieke onzekerheid, veroorzaakt door handelsoorlogen, genoemd. Die remt de groei en daarmee de inflatie.

Ook multilaterale instituten als het Internationaal Monetair Fond en de OESO zien de economische groei mondiaal al afkoelen als gevolg van de onzekerheden. Zij gaan in hun projecties nu al uit van historisch gezien zeer lage groeivoeten. De daadwerkelijke effecten van een tarievenoorlog zijn daar nog niet in meegenomen. Het IMF zei in juli nog expliciet dat landen geen tarieven moeten gebruiken om hun handelsbalansen met anderen op te krikken of om hervormingen af te dwingen.

Met zulke wankele economieën is de omslag naar een mondiale recessie als gevolg van de handelsoorlog niet onwaarschijnlijk.

7 Waarom keurt een organisatie voor vrijhandel als de WTO importheffingen goed?

Het lijkt raar: onder de hoede van de Wereldhandelsorganisatie, opgericht om de vrijhandel te stimuleren, mogen de VS de EU nu treffen met allerlei invoerheffingen. Niet alleen mag de vliegtuigsector worden geraakt – daar ging het oorspronkelijke geschil – maar ook een bonte verzameling andere producten, van kaas tot wijn.

Het doel van dit soort straffen is om de prijs voor schending van het WTO-verdrag (1995) zo hoog mogelijk te maken. Een land (of een handelsblok, zoals de EU) dat een zaak verliest bij de WTO, moet daarna zijn leven direct beteren. Vaak gebeurt dit ook. Maar als de winnende partij (in dit geval de VS) meent dat de verliezende partij ( de EU) zich niet aan het WTO-oordeel houdt, kan het opnieuw bij de WTO in Genève aankloppen. Oordeelt de WTO dat het land nog steeds in gebreke blijft, dan treedt het strafmechanisme in.

Dat is nu gebeurd. Maar waarom niet gewoon een boete? „Die optie is bij onderhandeling van het WTO-verdag wel besproken, maar uiteindelijk niet gekozen. Bij een boete zou de zaak daarmee af zijn, ook als het land het verdrag nog steeds niet nakomt.”, zegt Pieter-Jan Kuijper, ex-hoofd juridische zaken bij de WTO. Het doel is nu juist dat de vergelding „zo pijnlijk” is dat zondaars worden gedwongen tot naleving. De VS kunnen eindeloos doorgaan met hun tegenmaatregelen, totdat de WTO oordeelt dat de EU zich aan de regels houdt. Zo blijft er een stok onder de deur. Een andere reden om niet voor boetes via de WTO te kiezen is dat lidstaten de organisatie in Genève niet te machtig wilden maken. Ze wilden zélf kunnen blijven terugslaan.

Om het terugslaan makkelijker maken, mogen in principe allerlei producten deel uitmaken van de tegensancties. Dat heeft wel als nadeel dat er een groot risico op escalatie bestaat. Onder de WTO-leden wordt dit soms ook als probleem gezien, maar voor een alternatief handhavingssysteem, zoals met boetes, bestaat evenmin weinig animo.

8 Waarom gaven de EU en de VS Airbus en Boeing eigenlijk staatssteun?

Boeing en Airbus domineren al decennia de wereldwijde vliegtuigproductie. Hun duopolie plaatst de Verenigde Staten tegenover Europa, maar hun werknemers en klanten bevinden zich overal. Elk model van de ene fabrikant concurreert direct met een model van de ander.

Hun strijd over illegale staatsteun begon in 2004, een jaar nadat Airbus voor het eerst meer vliegtuigen leverde. Er is een permanente wedloop over wie meer bestellingen weet binnen te halen en meer vliegtuigen weet te leveren. Tussen 2003 en 2011 leverde Airbus meer vliegtuigen af, sinds 2012 levert Boeing meer vliegtuigen. Dit jaar zijn de cijfers van Boeing ingestort, na het vliegverbod voor de 737MAX.

Boeing (opgericht in 1916, omzet in 2018 89 miljard euro (101 miljard dollar), 153.000 werknemers) beticht Airbus (opgericht in 1970, omzet 64 miljard euro, 134.000 werknemers) van staatssteun voor de ontwikkeling van de A380 (met bovendek, eerste commerciële vlucht in 2007) en de A350 XWB (eveneens voor lange afstand, sinds 2014). De A380, ook bekend als superjumbo, is nooit een verkoopsucces geworden. Wegens gebrek aan belangstelling stopt de productie in 2021. De Amerikaanse regering beticht Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje van in totaal 22 miljard dollar aan staatssteun voor Airbus, door de jaren heen. De Europese Unie komt op een bedrag van 23 miljard dollar voor Boeing.

In een reactie op het oordeel van de WTO zegt Airbus dat Amerikaanse importtarieven niet alleen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de luchtvaartsector, maar ook voor de wereldwijde economie. Het Europese concern wijst erop dat bijna 40 procent van de vliegtuiggerelateerde aankopen van Airbus afkomstig is van Amerikaanse leveranciers. In de laatste drie jaar was hier volgens Airbus een bedrag van 50 miljard dollar mee gemoeid, en 275.00 Amerikaanse banen. Ongenoemd in de verklaring zijn twee fabrieken van Airbus in Kansas en Alabama, en trainingscentra in Florida en Colorado.