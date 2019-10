GroenLinks tekent bij het kruisje en ergert de oppositie | De Partij voor de Dieren snoert kritiek de mond

GroenLinks ontneemt de oppositie al bij voorbaat alle onderhandelingsruimte. Haags beleid en de eigen werkcultuur zorgen bij de politie voor problemen. En Wybren van Haga weet nog altijd niet of hij blijft.

DE GEWILLIGE GEDOGER: Als dit is wat Jesse Klaver bedoelde met zijn offensief tegen ‘scorebordpolitiek’, dan kan de coalitie de komende twee jaar ontspannen tegemoet zien. GroenLinks kondigde gisteren bij de Algemene Financiële Beschouwingen aan dat de partij vóór alle begrotingen stemt, in de Eerste en Tweede Kamer, zonder voorwaarden. De partij heeft geen zin in “politieke spelletjes over de ruggen van politieagenten en leraren”, aldus Kamerlid Bart Snels. Andere oppositiepartijen (en actievoerders in het onderwijs) zijn op zijn zachtst gezegd ontstemd over die beslissing. Dreigen met een tegenstem is geen scorebordpolitiek, zeggen zij, maar een manier om hier en daar extra geld binnen te slepen – bijvoorbeeld bij de onderwijsbegroting. Aan zulke onderhandelingen hoeft het kabinet niet meer te beginnen. Met de steun van GroenLinks is een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer verzekerd.

POLITIEPROBLEMEN I: De georganiseerde misdaad was in Nederland niet zó groot geworden als Den Haag niet zo wispelturig was geweest. Dat zegt Erik Akerboom, korpschef van de nationale politie in een interview met de Volkskrant. Drie jaar geleden moest hij 3.000 man bezuinigen, nu moet hij er weer 1.000 aannemen. “Je kunt de rechtsstaat niet overeind houden en leiden als je niet een constantere financiering van die rechtsstaat kiest.” En dan staat de politie ook nog eens onder druk door verschuivingen binnen de dienst en door de roep om extra eenheden: die gaan ten koste van agenten op andere afdelingen. Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum woren honderden agenten ingezet voor extra beveiliging en als het aan minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA), ligt, komt er een speciale antidrugsbrigade. Akerboom ziet weinig in dat plan van Grapperhaus, laat hij merken. “Dat hebben we al, dat heet Landelijke Recherche.”

POLITIEPROBLEMEN II: Maar Haagse wispelturigheid is niet het enige probleem waarmee de politie kampt. Het is op veel bureaus ook mis met de eigen werkcultuur. Het korps wil maar niet diverser worden en is een aantal team is de cultuur volkomen verziekt. Wie vandaag het verhaal van teamchef Fatima Aboulouafa in NRC leest, kan zich daar alles bij voorstellen. In de Schilderswijk zag Aboulouafa bij haar collega’s tal van excessen: agenten die buitensporig geweld gebruiken, pepperspray op hun kogelwerend vest spuiten voor ze iemand vastpakken en hondengeleiders ‘Marokkanenverdelgers’ noemen. Maar toen ze de problemen aankaartte, was het Aboulouafa die werd weggestuurd. Nu pleit ze voor een parlementaire enquête. “De politie”, zegt ze, “dreigt haar legitimiteit te verliezen.”

COMPROMISLOOS: Alle andere partijen, laat vertrekkend PvdD-leider Marianne Thieme optekenen in haar afscheidsinterview in De Groene Amsterdammer, zijn “besmet met de ziekte van het compromisme”. Over de verdeeldheid in de partij rept ze met geen woord, schrijft Jos Verlaan, maar ook de koers van het partijbestuur oogt behoorlijk compromisloos. Zo oefent de PvdD-top forse druk uit op het bestuur van de jongerenorganisatie, PINK, om vicevoorzitter Angelo Delsen te lozen. Die is sindskort de fractiemedewerker van het afgesplitste Kamerlid Femke van Kooten. Partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel, een andere twintiger, wordt ondertussen door dezelfde partijtop straal genegeerd. Volgens Delsen is de PvdD de voorbije jaren “gegroeid met leden, vooral van een jongere generatie, die bredere politiek willen bedrijven en meer interne partijdemocratie willen.” Maar het partijbestuur wil daar niets van weten. Een schone taak voor Thiemes opvolger, die de komende anderhalf jaar gevonden moet worden.

SCHRÖDINGERS WYBREN: Blijft hij wel of blijft hij niet? Ex-VVD Wybren van Haga laat de onduidelijkheid over zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer voorlopig rustig voortbestaan. Gisteren diende het kort geding over Van Haga’s ruzie met een van zijn huurders, die behalve juridische ellende en een Kamerrelletje ook deze schitterende foto opleverde. Daar werd bekend dat Van Haga overweegt aangifte te doen tegen zijn huurder wegens chantage: de huurder dreigde naar de pers te stappen toen het conflict uit de hand liep. Zo zet de soap zich nog wel even voort – en blijft de eenmansfractie Van Haga een feit.

QUOTE VAN DE DAG:

“We pakken het grondig aan en bieden via een rollenspel met oa Jan Roos soelaas voor omgang met linkse journalisten.”

Het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie gaat de FVD-Statenleden een bijzondere mediatraining aanbieden.