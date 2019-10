Griekse kandidaat maakt veel los bij Europarlementariërs

„De EU is open en inclusief, de EU is het licht in een wereld die donkerder wordt.” De Griekse kandidaat-eurocommissaris Margaritas Schinas toonde donderdag in zijn hoorzitting door Europarlementariërs waar hij goed in is: communiceren. Zijn emotionele openingszinnen oogstten meteen applaus in de zaal. En dat was onverwacht, want de Griek – de afgelopen vijf jaar woordvoerder van de vertrekkende Europese Commissie – ligt al weken onder vuur vanwege de titel van zijn beoogde portefeuille als commissaris in de nieuwe Commissie van Ursula von der Leyen.

Trots presenteerde zij begin september de oprichting van een nieuw commissariaat: ‘Beschermen van onze Europese manier van leven’, met Schinas als baas. Zich ogenschijnlijk van geen kwaad bewust voegde Von der Leyen eraan toe dat Schinas als vicepresident in de Commissie ook gaat toezien op asiel en migratie.

Er stak meteen een storm van kritiek op die nog niet is geluwd, bleek donderdag tijdens Schinas’ hoorzitting.

Toegeven aan fascisten

De woordencombinatie ‘Europa beschermen’ en ‘migratie’ impliceert volgens veel Europarlementariërs dat de nieuwe Commissie Europa wil gaan afschermen tegen migranten. „Onaanvaardbaar”, klonk een woedende Europarlementariër van de Europese Groenen. „Het is een toegeving aan de fascisten en racisten!”

Sommige Europese fractievoorzitters zetten Von der Leyen eerder al, ‘achter de schermen’, onder druk om de titel van de portefeuille aan te passen. Maar ze hield voet bij stuk.

Nu kreeg Schinas in zijn hoorzitting publiekelijk de volle laag.

„Uw portefeuilletitel is onverdedigbaar en giftig!”, zei D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld. „Het zaait verdeling, het is koren op de molen van de populisten.”

Schinas bleef kalm. „Dit parlement wil er iets negatiefs van maken, maar voor de nieuwe Commissie wordt de migratie-aanpak inclusief. Europa is en blijft een asielbestémming. Het zijn juist de populisten die zich bedreigd moeten voelen, niet vice versa.” Opnieuw klonk applaus.

„Maar van mijn fractie van liberalen móét de titel worden veranderd”, hield In ’t Veld vol. Schinas antwoordde, cryptisch, dat hij Von der Leyen kent als iemand „die bereid is goed te luisteren naar argumenten”. Het sorteerde gelach bij de Europarlementariërs voor wie het geen geheim is dat Schinas zich net zo „ongemakkelijk voelt met de titel”. Dat zeggen ook bronnen binnen Schinas’ eigen politieke familie van christen-democraten.

Krassen oplopen

Verwacht wordt dat Von der Leyen alsnog – als de hoorzittingen met alle kandidaten half oktober achter de rug zijn – zal toegeven in de titel-kwestie. „Maar dan heeft ze wel krassen opgelopen”, zegt In ’t Veld.

Of Schinas zelf krassen opliep tijdens de hoorzitting? „Ik zal u steunen”, zei de Britse liberaal Judith Bunting, „maar beloof me dat u met Von der Leyen nog eens gaat praten over die titel, al is het maar een half uurtje”.

Van harde kritiek naar een milde toon – het toonde aan dat de Europarlementariërs, ondanks de gewraakte titel van zijn portefeuille, Schinas het voordeel van de twijfel geven.

„Hij bleef goed overeind”, zei In ’t Veld na afloop. Hij heeft meer licht laten schijnen op nieuwe plannen voor asiel en migratie.”

Formeel moeten de Europarlementariërs binnen een etmaal na de hoorzitting besluiten of ze Schinas geschikt achten.

In de hoorzittingenreeks zijn al twee kandidaten (namens Hongarije en Roemenië) definitief afgewezen. Drie kandidaten moeten in een tweede hoorzitting op ‘herexamen’ of moeten extra schriftelijke vragen beantwoorden. Dinsdag 8 oktober is Frans Timmermans (kandidaat-eurocommissaris Green Deal) als laatste aan de beurt. In de week van 14 oktober volgen de herexamens.