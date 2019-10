Genoeg hordes in Zandvoort, maar (nog) geen paniek

Bij de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort kijken ze al graag vooruit naar het moment dat ze kunnen terugkijken. De dag na de eerste Formule 1-race in Nederland sinds 1985, dat moet dan maandag 4 mei 2020 zijn. Dat ze kunnen zeggen: we hebben hier iets moois bereikt, op een mooie manier.

Alle kaarten werden zoals verwacht razendsnel verkocht, maar zeven maanden voor ze in de duinen gelukzalig kunnen uitademen, is er vooral onduidelijkheid, is er weinig openheid van zaken en is er voor buitenstaanders weinig progressie te bemerken. Er lijken steeds hordes bij te komen. Van paniek is geen sprake, bezweert de organisatie: alles gaat nog volgens schema.

Toen het management van de Formule 1 bij haar zoektocht naar toevoegingen aan de jaarlijkse racekalender overtuigd werd door het vooruitzicht van een terugkeer naar het ‘old school’ Zandvoort, zal het vast niet op de hoogte zijn geweest van de landelijke en lokale bureaucratie.

Nederland is een land van nauwgezette regels en Zandvoort ligt op een kwetsbare plek in natuurgebied. Alles valt of staat bij vergunningen. Het is een simpele sneeuwbal: voor de organisatie van een Formule 1-race moet een circuit van de FIA, de internationale autosportfederatie, een Grade One-licentie krijgen. Zandvoort krijgt die naar verwachting begin volgend jaar, mits aan alle beloofde aanpassingen aan het circuit wordt voldaan. Maar die aanpassingen kunnen pas worden gedaan als de vergunning daarvoor is goedgekeurd. De grootste werkzaamheden zouden in november van start moeten, als het circuit vrij is van reserveringen en evenementen.

Belangrijke vergunning

De organisatie van de Dutch Grand Prix laat niets los over de aanvragen. „Omdat we dat niet hoeven”, zegt een woordvoerder. Twee weken geleden verscheen het bericht dat deze belangrijke vergunning nog niet was aangevraagd. Een woordvoerder van de provincie Noord-Holland laat nu weten dat de aanvraag vorige week is ingediend en momenteel in behandeling is bij de Omgevingsdienst. „Volgende week wordt daar meer over bekend.”

Milieu- en natuurorganisaties staan klaar om een eventuele vergunning kritisch te bekijken en waar nodig te bevechten. Dit gebeurde ook al toen de Omgevingsdienst in augustus een ontheffing verstrekte voor een reeks eerste werkzaamheden die het natuurgebied zouden raken. Die werd toegekend, mede doordat het circuit beschermende maatregelen nam voor de rugstreeppad en zandhagedis. Tijdens deze werkzaamheden werd echter ook een greppel gegraven, iets wat niet volgens die ontheffing kon. Daar kreeg het circuit een dwangsom voor opgelegd, vertelt de woordvoerder van de provincie. Stichting Duinbehoud, een van de eerdergenoemde natuurorganisaties, voerde aan dat er nog meer werkzaamheden buiten de ontheffing om waren gedaan, maar volgens de provincie was dat niet zo.

Tot nu toe is er bij de rechtbank Noord-Holland één zaak ingediend over de Grand Prix, zegt een woordvoerder. Ook die kwam van Stichting Duinbehoud en had betrekking op een voorlopige voorziening van werkzaamheden. De stichting kreeg het verzoek die in te trekken omdat de werkzaamheden al klaar waren en voor nieuwe werkzaamheden eerst een vergunning afgewacht moest worden.

Marc Janssen van Stichting Duinbehoud vertelt dat er bij de provincie nog procedures lopen over de helikoptervluchten – waarmee onder meer de coureurs arriveren – en dat er een handhavingsverzoek ligt. Er zijn nu twee keer gesprekken geweest tussen de organisaties en een afgevaardigde van de Grand Prix. Volgens de woordvoerder van de Grand Prix zijn die „constructief”, volgens Janssen niet. Hij zegt dat de organisatie van de Grand Prix na het tweede gesprek, twee weken terug, beloofd had met voorstellen te komen voor het terugbrengen van de jaarlijkse geluids- en natuuroverlast. Dat was nog niet binnen de beloofde twee weken gebeurd. Navraag leert dat er deze vrijdag voorstellen naar de organisaties uitgaan.

Stikstof

De huidige stikstofimpasse kan het slopende proces van de vergunningen verder bemoeilijken. Voor werkzaamheden waarmee extra stikstofuitstoot gepaard gaat, worden voor onbepaalde tijd geen vergunningen verleend. Maar de organisatie van de Grand Prix voorziet geen grote problemen.

Ook bij de gemeente speelt nog iets. In de conceptnajaarsnota van de gemeente Zandvoort staat dat de begroting „onder spanning” staat. In de bijdrage van 4,1 miljoen euro aan het project was onder meer geen rekening gehouden met de 1,2 miljoen die bijgedragen moeten worden aan de aanpassingen van het spoor. Daarmee moeten er tot twaalf treinen per uur naar Zandvoort kunnen rijden. Wethouder Ellen Verheij-De Haas antwoordde op raadsvragen dat op korte termijn een voorstel over de dekking zou volgen.

Intussen werd het programma voor het raceweekend in mei volgend jaar uitgebreid. De FIA maakte bekend dat ook de Formule 2 en Formule 3 in Zandvoort zullen rijden. Opvallend was dat circuitdirecteur Robert van Overdijk zei dit nieuws via de media te hebben moeten vernemen. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat dit voor hem niet gold. Volgens hem was er ook rekening mee gehouden in de plannen en levert het geen logistieke problemen op.

Lammers zegt zich over geen van de hordes zorgen te maken. Hij vindt dat er te vaak nieuws gemaakt wordt dat er niet is. Hij snapt de vele vragen die er zijn, maar „het is na 45 minuten speeltijd al de uitslag willen weten”. Met projecten van deze grootte „weet je dat je met gezonde, constructieve conflicten” te maken krijgt. „Het is een kwestie van geduld hebben. Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, waarin veel is gespeculeerd: dat is achteraf zinloos gebleken. We moeten afwachten tot het hele traject is afgelegd.”

