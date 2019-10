Gemeenteraad Den Haag zegt vertrouwen in Groep de Mos/Hart voor Den Haag op

De Haagse gemeenteraad heeft donderdag in de vroege uren een motie van wantrouwen aangenomen tegen wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Groep De Mos/Hart voor Den Haag. De rijksrecherche doet onderzoek naar de twee wegens ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim.

Alleen Groep de Mos, PVV en 50PLUS stemden tegen de motie. Een tweede motie van wantrouwen, ingediend door de PVV tegen het hele college, haalde het niet.

Coalitiepartner GroenLinks kwam woensdagavond al snel met een motie van wantrouwen tegen de twee wethouders. Tot verbazing van de oppositie, die ook zelf met zo’n motie wilde komen.

Want al aan het begin van het debat bleek dat De Mos en Guernaoui niet van plan waren ontslag te nemen. Ook al had de rest van de coalitie (VVD, D66 en GroenLinks) eerder op de dag de samenwerking met de partij opgezegd. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Groep De Mos sprak van „een politieke afrekening” en zei strijdbaar dat „onze ombudspolitiek onvermoeibaar is”.

Ontslagbesluit

Dubbelaar kondigde aan dat de wethouders „zo snel mogelijk” weer aan het werk wilden. De Mos en Guernaoui werden dinsdag door burgemeester Pauline Krikke (VVD) verzocht om hun werkzaamheden tijdelijk neer te leggen. Dat verzoek hebben zij gehonoreerd.

Het is nu afwachten of de twee na deze motie van wantrouwen hun ontslag indienen. Zo niet, dan kan de gemeenteraad nog met een ontslagbesluit komen.

Van de andere collegepartijen en het college wilde de oppositie vooral weten waarom ,,de schijn van belangenverstrengeling” nu opeens een kwestie was. ,,Die schijn was er toch al?”, vroeg Lesley Arp (SP) aan eerst GroenLinks en toen VVD en D66. Een aantal oppositie partijen wilde weten wat de collegepartijen hadden gedaan om integriteitsproblemen te voorkomen.

Maar Arjen Kapteijns van GroenLinks zei dat er tot dinsdag geen reden tot twijfel was geweest. Wethouder Boudewijn Revis (die de portefeuille integriteit heeft overgenomen van Guernaoui) zei dat er al tijdens de collegeonderhandelingen over integriteit was gesproken. Er was zelfs een heidag buiten Den Haag geweest waar casussen waren besproken. Hij herhaalde een aantal maal dat er geen Haagse ambtenaren door het OM worden verdacht van corruptie. Burgemeester Krikke zei dat er sinds 2017 ook geen meldingen over bestuurlijke integriteitsschendingen waren geweest.