Feyenoord wint met 2-0 van Porto, AZ speelt gelijk

Feyenoord heeft in de groepsfase van de Europa League in eigen huis gewonnen van FC Porto. Op basis van een spectaculaire tweede helft versloeg de ploeg van Jaap Stam de Portugese favoriet met 2-0.

In de 49e minuut kwam Feyenoord op voorsprong. Jens Toornstra scoorde na een actie van Sam Larsson. In de 80e minuut maakte Rick Karsdorp er 2-0 van. Tussendoor raakten de Portugezen twee keer de lat en één keer de paal. Feyenoord (Steven Berghuis) schoot één keer op de lat.

Op de niet helemaal fitte Orkun Kökcü na speelde Feyenoord met het elftal dat afgelopen zondag FC Twente versloeg. Nicolai Jørgensen, die last heeft van een paar ribben, ontbreekt nog steeds. Feyenoord had de eerste wedstrijd in de groepsfase verloren van Rangers FC.

AZ pakt punt

AZ heeft de kans op een stunt tegen een Europese grootmacht laten liggen. De Alkmaarse formatie moest tegen een veredeld B-team van Manchester United genoegen nemen met 0-0. Daarmee deed AZ zichzelf tekort. De ploeg had het betere spel en kreeg ook de beste kansen, maar was in de afronding niet slagvaardig genoeg.

De beginfase van het duel beloofde niet veel goeds voor de thuisploeg. AZ liet zich terugdringen en kwam totaal niet in het eigen spel. Na tien minuten gooide de Alkmaarse ploeg de schroom van zich af en was bij vlagen het vertrouwde combinatievoetbal zichtbaar. (ANP)