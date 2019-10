Drie jaar celstraf voor brandstichting bij moskee Leeuwarden

Een 30-jarige Leeuwarder is donderdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan veertien maanden voorwaardelijk, voor brandstichting bij een moskee in Leeuwarden. De deur van de moskee raakte beschadigd, er vielen geen gewonden.

Eind april legde de man midden in de nacht een aantal zakken met huisvuil bij de toegangsdeuren van het gebedshuis, die hij vervolgens in brand probeerde te steken. Volgens de rechtbank lukte dit niet meteen en ging hij net zo lang door tot er brand ontstond. Toen het vuur eenmaal brandde, is hij naar huis gegaan. Hij heeft daarmee „een groot gevaar” veroorzaakt.

De brand werd ontdekt door een pizzakoerier, die daarna de imam waarschuwde. De koerier en de imam blusten de brand gezamenlijk, maar de deur van de moskee was toen al „flink verschroeid”. Hoewel er geen gewonden vielen, was de impact van het incident groot. Volgens vertegenwoordigers van de moskee was de geloofsgemeenschap „ernstig geschokt” en durfden sommige bezoekers niet meer naar de moskee te komen.

De man zei volgens de Leeuwarder Courant dat de brandstichting een impulsieve actie was, die niet gericht was tegen de moskee of de islam in het algemeen. Hij is verminderd ontoerekeningsvatbaar verklaard, mede vanwege een alcoholverslaving en agressieproblematiek. Hij moet zich hieraan laten behandelen en mag drie jaar lang geen alcohol drinken. Ook moet hij de reparatie van de moskeedeur betalen.