Buffelaar Máxima neemt geen risico

Nee, haar omstreden ontmoeting met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman komt niet voor in de woensdag uitgezonden documentaire Máxima, de pleitbezorger. Logisch, omdat zo’n film meer volksvoorlichting is dan journalistiek. Minder logisch, omdat juist het weinig opgemerkte werk dat de koningin al tien jaar voor de VN doet, haar met de kroonprins samen bracht.

Máxima, onze koningin, werkt ook al 10 jaar voor de Verenigde Naties als speciale pleitbezorger. Haar doel: dat alle mensen wereldwijd toegang krijgen tot financiële diensten en zich kunnen ontwikkelen. De documentaire Máxima, de pleitbezorger; woensdag om 20:30 uur op @NPO1 pic.twitter.com/gBQAmvMtDo — Omroep NTR (@omroepntr) September 30, 2019

Wat Máxima, de pleitbezorger (NTR) wèl is: een informatieve film over een vrouw met twee banen (koningin en VN-pleitbezorger voor ‘financiële inclusiviteit’), waarin als strooigoed persoonlijkheidsdetails zorgvuldig zijn verspreid. Bij het opnemen van een filmpje horen we de vorstin het woord digitally onherstelbaar verhaspelen, waarna ze subiet beslist: „Dat ga ik niet zeggen.”

Zwarte leesbril

Menselijkheid is een speerpunt van het koningshuis, dus mogen we meeluisteren als Máxima vanuit Washington aan de telefoon tegen een van haar dochters zegt dat ‘het’ van haar wel mag, maar alleen als het van papa ook mag. „Ik zal hem bellen, maar je moet hem zelf ook spreken.”

Het royaltynieuws? De koningin heeft een grote zwarte leesbril, minstens zo imposant als de baard van haar man. Het koninklijke haar vertoont vaak een huiselijke piekerigheid en als de inhoud van een gesprek haar niet bevalt, krast Máxima haar blocnote vol lijntjes. Tussendoor maakt ze achterin de auto een selfie voor mammie met haar secretaris.

Vooral wordt de vorstin geportretteerd als een overtuigde buffelaar (en cijferfetisjist) die de aansluiting van arme mensen op de financiële markt wil verbeteren. Op werkbezoek stuurt ze mannen weg omdat vrouwen dan makkelijker over geld praten. Aan vergadertafels – waar ze vaak als enige aanwezige ontspannen is – toont ze zich een liberaal. Zo keert ze zich in Ethiopië tegen het afsluiten van de telecommarkt voor buitenlandse technologie. Eén keer wijst ze nadrukkelijk het samenwerken met instabiele banken af. Géén risico.

Dat regisseur Simone de Vries alles netjes wil uitleggen, leidt soms tot zinnen die zelfs de grootste royalisten nog naar Valencia-Ajax jagen: „In Washington overlegt de koningin met de VN-klankbordgroep, waarin elf partners zitten van ontwikkelingsorganisaties. Altijd een belangrijk ijkpunt.”

Gebessenpluk

Niet alleen Máxima was onderwerp van een documentaire woensdagavond. Joost van der Wiel portretteerde in Drømmeland (KRO-NCRV) Nils Leidal, een baardige Noor die zich op zijn zestigste heeft afgekeerd van koninkrijk en samenleving. Hij is alleen in de bergen gaan wonen.

Het resultaat is even maf als geweldig. Leidal leeft weliswaar van de natuur, met al het gevis, gehak en gebessenpluk van dien – maar hij heeft ook zijn smartphone meegenomen. Vaak belt hij met Marit, een vrouw in bijna-scheiding op wie hij verliefd is geworden. Ik had niet verwacht ooit nog getuige te zijn van kluizenaarstelefoonseks, maar het bestáát.

Leidal is een Facebookkluizenaar, waardoor op een kwade ochtend ineens de politie bij zijn zelfgebouwde hut staat. Online hadden inspecteurs gezien dat zijn paard was gestorven en nu kwamen ze autopsie op het kadaver verrichten om te kijken of er sprake was geweest van vermijdbaar dierenleed.

Onvergetelijk is de scène waarin Leidal uit jagen gaat, maar tussendoor even naakt in de zon gaat liggen. Dan ziet hij een eland in de verte. Hij schiet een trui aan, grijpt zijn geweer en struikelrent in zijn blote billen de heuvel af, zoals je het verder alleen bij Monty Python ziet. Verbaasd kijkt de eland opzij naar de halfnaakte zonderling. Dan valt het schot. Eigenlijk had ik toen Máxima willen zien verschijnen om Leidal voor te lichten over financiële inclusiviteit, maar een mens moet iets te wensen overhouden.