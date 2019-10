Bouworganisaties schrijven overheden brandbrief over stikstofuitspraak

Acht belangenorganisaties uit de bouwbranche roepen gemeenten in een brandbrief op stilgelegde bouwprojecten zo snel mogelijk te hervatten. Volgens de organisaties zijn faillissementen „onafwendbaar” als projecten stil blijven liggen en voor nieuwe bouwopdrachten geen vergunningen worden verleend.

De brief, die woensdag is verstuurd, is ondertekend door de voorzitters van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (ANFL), Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB INFRA, NOA, NVB, VHG en Vereniging van Waterbouwers. De ANFL stuurde eind september al een soortgelijke brief aan premier Mark Rutte. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW stuurde het kabinet eerder deze week een brandbrief. Volgens voorzitter Hans de Boer staan tienduizenden banen binnen de bouwsector op het spel.

Programma Aanpak Stikstof

Door een uitspraak van de Raad van State in mei zijn in de afgelopen maanden duizenden bouwprojecten stil komen te liggen. De Raad oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het kabinet niet afdoende was om de stikstofuitstoot te reduceren. Door die uitspraak mogen bedrijven in Nederland nu pas bouwen als ze ook een stikstofplan hebben.

Volgens de belangenorganisaties worden echter ook projecten stilgelegd „waar de stikstofproblematiek helemaal niet of nauwelijks een factor van betekenis is”. Uit angst voor fouten of gebrek aan kennis zouden gemeenten en andere overheidsinstanties er te gemakkelijk voor kiezen bouwopdrachten stop te zetten of geen vergunningen meer te verlenen.

De commissie-Remkes stelde vorige week nog vast dat op korte termijn „drastische maatregelen” nodig zijn om de stikstofuitstoot terug te dringen. De commissie adviseert dat bouwvergunningen met „een betere onderbouwing” kunnen worden aangevraagd, maar dat vergunningen niet overal snel zullen worden verleend.