ANWB: afgelopen zomer 20 procent meer files dan vorig jaar

De afgelopen zomer was er flink meer file op de Nederlandse wegen dan vorig jaar. De zogeheten ‘filezwaarte’ lag in juli, augustus en september twintig procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt de ANWB donderdag.

Filezwaarte is de lengte keer de duur van de files. Het relatief hoge aantal vertragingen kwam door een combinatie van de factoren weer, wegwerkzaamheden en recreatie.

Zo was het natter dan vorige zomer en vergroot regen de kans op vertraging en ongelukken. De extreme hitte in de laatste week van juli zorgde juist weer voor veel storingen bij Rijkswaterstaat. Hierdoor waren er bruggen die dienst weigerden, stuk gingen en open of juist dicht gehouden moesten worden.

Daarnaast werd er deze zomer veel aan de weg gewerkt. Het traject tussen Arnhem en Nijmegen lag grotendeels plat door onderhoud aan de Waalbrug, verbindingsweg A325 en de provinciale weg N325. Ook werd er gewerkt aan de Afsluitdijk.

Recreatie is altijd een belangrijke filemaker in de zomer. In de vakanties trekken mensen er overdag op uit. Omdat het minder lekker weer was, waren er wel minder verkeersopstoppingen richting het strand.