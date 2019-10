Antieke Ethiopische kroon lag twintig jaar in Rotterdam

Twintig jaar lang bewaarde de van oorsprong Ethiopische Sirak Asfaw in zijn appartement in Rotterdam een antieke Ethiopische kroon. Die had hij gevonden in de koffer van een gast.

Asfaw, inmiddels genaturaliseerd tot Nederlander, zocht onlangs contact met kunstdetective Arthur Brand. Samen met de vinder wil deze nu „de kroon op een verantwoorde wijze terugbrengen naar het land van herkomst”, aldus Brand tegen persbureau ANP.

De kroon werd voor het laatst in Ethiopië gezien in 1993, toen hij zou zijn gestolen uit een kerk. Hij dateert uit het einde van de 18de eeuw en is religieus cultureel erfgoed. Op de kroon, van verguld koper, zijn Jezus en zijn twaalf discipelen afgebeeld.

Twintig jaar geleden was het huis van Sirak Asfwa, die eind jaren zeventig naar Nederland vluchtte, een plek waar veel Ethiopisch bezoek kwam. Hij vond de kroon toen hij in een zijvak van de koffer van een gast een document zocht. Dat was in 1998. Volgens Brand confisqueerde Asfwa de kroon „omdat hij de indruk had dat de eigenaar van de koffer hem op de zwarte markt wilde verkopen”.

Krijgsheer

Zelf terugbrengen was geen optie: het was niet duidelijk hoe ermee zou worden omgesprongen. Inmiddels is er een ander regime aan de macht. De Nederlandse autoriteiten zijn op de hoogte gebracht, aldus Brand.

De Britse Onderzoeker Jacopo Gnisci onderzocht de kroon en bevestigde tegenover AFP de authenticiteit ervan. De kroon zou hebben toebehoord aan een belangrijke Ethiopische krijgsheer uit de achttiende eeuw, Welde Sellase, die hem zou hebben gedoneerd aan een kerk in het noorden van het land, bij de stad Mekelle. „Wereldwijd bestaan niet meer dan dertig van soortgelijke kronen”, aldus Gnisci.