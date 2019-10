Ziggo Dome is niet te groot voor Khalid, maar wel voor zijn muziek

In tweeënhalf jaar groeide Khalid van lokale r&b-zanger uit El Paso tot een wereldwijd tieneridool. Begin 2017 stond hij in de Amsterdamse Bitterzoet, dit jaar is een net niet uitverkochte, veel grotere Ziggo Dome zijn toneel. Jammer genoeg blijkt daar dat zijn muziek beter werkt in kleinere zalen en komt lang niet alles aan.

Het Nederlandse publiek houdt veel van Khalid, hij mag vaak terugkomen: onlangs stond hij al in Paradiso, Afas Live en op North Sea Jazz. Die populariteit komt vooral door zijn debuutalbum American Teen uit 2017, waarop de jonge zanger uiteenzet welke obstakels hij als tiener heeft moeten overwinnen, zingend op voornamelijk groovende electronische producties. Free Spirit, het album waar de huidige tour naar is vernoemd, zegt dan weer bar weinig.

De nummers hebben allemaal een loom tempo en vertellen maar weinig over wie Khalid eigenlijk is. Dat gebrek weerspiegelt zich in de show, ondanks een mooi gevouwen scherm en de band die – in tegenstelling tot eerdere shows – zichtbaar op het podium aanwezig is en heerlijk in vorm speelt. De performance blijft echter vlak en de interactie is minimaal. Het maakt niet uit op welke fundering hij zijn kunstje doet: een instrumentatie van de hitproducer Murda Beatz of het door Disclosure geproduceerde ‘Talk’, het resultaat is telkens weer Khalid die zich hardop afvraagt waar zijn relatie heen beweegt.

De show helemaal afschrijven kan niet, daarvoor is Khalid te getalenteerd. In de galmende uithalen, extra noten en verlengingen van de nummers is genoeg moois te horen. Ook de visuals worden steeds beter: tijdens ‘Motion’ lijkt het zelfs alsof we in een live-videoclip zijn beland, tussen de vallende sterren in een westernlandschap. Het is helaas te weinig voor een grote concertzaal als de Ziggo Dome. De trage, warmere en intiemere nummers zouden veel beter overkomen in een kleinere zaal. Nu galmen er af en toe wat noten over mensen hun hoofd. Het zorgde voor een terugverlangen naar dat optreden in Bitterzoet.

Pop Khalid. Gehoord: 1/10, Ziggo Dome, Amsterdam. ●●●●●