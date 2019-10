Wat is het verhaal van Gilgamesj?

De avonturen van Gilgamesj worden bezongen in een oeroud gedicht, dat vierduizend jaar geleden voor het eerst werd opgeschreven. Pas in 1872 werd het ontdekt en opnieuw gelezen, maar nog altijd is deze puzzel van kleitabletten niet compleet.

