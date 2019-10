VS mogen EU straffen met miljardensancties

Het handelsconflict tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten dreigt verder te escaleren nu de Amerikaanse president Donald Trump toestemming heeft gekregen om importtarieven te heffen op Europese producten. Zo’n escalatie zou de toch al tegenvallende economische vooruitzichten verder onder druk zetten.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) oordeelde woensdag dat de VS jaarlijks voor 7,5 miljard dollar (6,9 miljard euro) aan extra heffingen mogen opleggen ter vergelding van onrechtmatige Europese staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. Daar zou de Amerikaanse concurrent Boeing nadeel van hebben ondervonden.

Nooit eerder gaf de WTO toestemming om zulke hoge importheffingen op te leggen. En dat aan een lidstaat die de laatste tijd felle kritiek leverde op de organisatie in Genève. President Trump heeft meermaals gedreigd zijn land uit de WTO terug te trekken. Volgens Trump verliezen de VS „bijna alle zaken” – een claim die de WTO zelf verwerpt.

Als Trump de nu goedgekeurde sancties werkelijk invoert, kunnen die ook Nederland treffen. In april publiceerden de VS al een veertien pagina’s tellende lijst met Europese producten die in aanmerking komen voor extra heffingen. Daarop staan onder meer de belangrijkste exportkazen van Nederland: Gouda en Edam.

Strategische keuze

Trump staat nu voor een strategische keuze: kiest hij voor een handelsoorlog, of probeert hij er samen met de EU uit te komen?

Tot nu toe is het handelsconflict tussen de EU en de VS nog overzichtelijk. Er gelden alleen Amerikaanse importheffingen op Europees staal en aluminium en EU-represailles daartegen. Maar al maanden hangen er ook Amerikaanse importheffingen op Europese auto’s in de lucht, die vooral Duitsland hard kunnen treffen, als exporteur van onder meer BMW, Mercedes en Audi. Hierover neemt Trump naar verwachting volgende maand een beslissing.

Voor de Europese Unie kwam het WTO-oordeel van woensdag niet als een verrassing. Het conflict over de subsidiëring van vliegtuigen speelt al vijftien jaar. Vorig jaar oordeelde de WTO al dat Europa inderdaad staatssteun aan Airbus verleende. De vraag was alleen nog hoe hoog die heffingen mochten worden. Maar ook het bedrag verraste de EU uiteindelijk niet: er werd uitgegaan van ongeveer 8 miljard dollar.

EU-handelscommissaris Cecilia Malmström noemde eventuele Amerikaanse maatregelen woensdag in een schriftelijke verklaring „kortzichtig en contraproductief”. De boodschap van de EU is: hier hebben twee partijen schuld. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft volgens de WTO immers ook jarenlang illegale staatssteun ontvangen van de VS.

Alleen heeft de EU het tactische nadeel dat zij haar klacht over Boeing ongeveer negen maanden later indiende dan de Amerikaanse klacht over Airbus. Pas volgend jaar zal de WTO oordelen hoeveel importheffingen Europa mag invoeren op Amerikaanse producten. Ook zullen de tegenmaatregelen die Europa van de WTO mag nemen kleiner zijn, omdat de staatssteun aan Boeing als kleiner werd ingeschat.

Met de goedgekeurde heffingen kunnen de VS de duimschroeven nu gaan aandraaien, om een akkoord met de EU uit te onderhandelen. Heffingen zullen beide partijen pijn doen, maar de VS rekenen erop dat die Europa harder treffen.

Wij staan open voor onderhandelingen, blijft de boodschap van de EU. En: wij blijven zoeken naar „eerlijke en uitgebalanceerde oplossingen”, onderstreepte Malmström woensdag nog eens.

Tegenmaatregelen

Toch laat Europa steeds duidelijker merken bij een verdere escalatie niet op de handen te blijven zitten. Malmströms verklaring eindigde woensdag onheilspellend: de VS zou de EU een richting uitduwen „waar we geen andere mogelijkheid hebben dan tegenmaatregelen te treffen”.

Phil Hogan, de nieuwe handelscommissaris die Malmström vanaf 1 november opvolgt, liet zich nog iets harder uit, tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement maandag. Trumps strategie heeft geen zin, verklaarde Hogan. „Ze zullen het zelf terugkrijgen als het voor hen helemaal misgaat in de Boeing-zaak.”

Zo kan deze al jarenlang slepende vliegtuigoorlog in de nieuwe transatlantische verhoudingen zomaar leiden tot een nieuwe ronde in het huidige handelsconflict.

Dat bedreigt de al fragiele wereldeconomie, die mede onder druk staat door de handelsoorlog tussen de VS en China en onzekerheid over de gevolgen van de Brexit. De OESO, een denktank van rijke industrielanden, voorspelde vorige maand dat de wereldeconomie dit jaar en volgend jaar de laagste groei zal beleven sinds de financiële crisis van 2008. En dinsdag meldde de WTO dat ook de groei van de mondiale handel dit jaar zal terugzakken naar het laagste niveau in tien jaar tijd. De handelsorganisatie waarschuwde dan ook tegen een „destructieve cyclus van wederzijdse beschuldigingen”.

M.m.v. Mark Beunderman