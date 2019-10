VS mogen EU miljarden euro’s aan invoerheffingen opleggen voor staatssteun Airbus

De Verenigde Staten mogen 7,5 miljard dollar (ongeveer 6,9 miljard euro) aan handelssancties opleggen op producten uit de Europese Unie. Dat heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) woensdag bekendgemaakt. De handelssancties moeten de Verenigde Staten compenseren voor het verlies dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft geleden door onrechtmatige staatssteun van verschillende Europese lidstaten aan de Europese concurrent Airbus.

De Verenigde Staten waren vorig jaar al in het gelijkgesteld door de WTO. Nu is het schadebedrag definitief bepaald. De strijd om de subsidiëring van vliegtuigen is al vijftien jaar gaande.

De regering-Trump moet nu beslissen of zij de handelssancties daadwerkelijk door gaat voeren. De Europese Commissie waarschuwt de Amerikanen dit vooral niet te doen. EU-handelscommissaris Cecilia Malmström reageert dat het opleggen van de extra importheffingen „kortzichtig en contraproductief” zou zijn.

Goudse en Edammer kaas

Eerder publiceerden de VS al een lijst met Europese producten waarop zij van plan waren de extra heffingen in te voeren. Op deze lijst stonden ook Nederlandse producten, waaronder Goudse en Edammer kaas.

De invoerheffingen kunnen leiden tot een forse escalatie van de handelsspanningen tussen de VS en de EU. Momenteel loopt een soortgelijke zaak tegen het Amerikaanse Boeing, aangespannen door de EU. In die zaak moet nog een uitspraak worden gedaan.