Voorstel: verpakking staatswiet moet zo ‘onaantrekkelijk mogelijk’

Het wordt straks op initiatief van de overheid geteeld, maar burgers moeten het eigenlijk maar niet kopen: staatswiet. De verpakking van die wiet moet namelijk zó onaantrekkelijk zijn, dat wordt voorkomen dat mensen die „niet van plan waren” wiet te gebruiken, het toch kopen.

Dat blijkt uit een voorstel voor het experiment met wietteelt dat dinsdag in consultatie is gegaan. Daarin zijn de regels voor het experiment, dat op z’n vroegst in 2021 van start moet gaan, voor het eerst uitgewerkt. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen er de komende periode op reageren.

De regels om de verpakking „onaantrekkelijk” te maken zijn zeer gedetailleerd. Telers mogen kiezen tussen een transparante verpakking of één dekkende kleur, die vervolgens tijdens het gehele experiment niet meer mag veranderen. De etiketten op die verpakkingen moeten minstens 30 procent van het oppervlak beslaan. En alléén lettertype Helvetica, in zwarte inkt, mag voor die etiketten gebruikt gebruikt worden. Bovendien moet de verpakking „vrij zijn van bewerkingen of beeldmerken die de verpakking extra aantrekkelijk kunnen maken”. Ook mag niet worden vermeld welke effecten gebruik van de wiet heeft. Wel moeten er gezondheidswaarschuwingen op.

Wie de wiet precies gaat telen, is nog onduidelijk. Uit het ontwerp-voorstel blijkt dat er wordt ingezet op tien telers. Omdat wietteelt momenteel verboden is, zijn er nog geen bedrijven die ervaring hebben met legale, gereguleerde en grootschalige wietteelt. Drie Brabanders proberen al een poosje zo’n legaal bedrijf op te zetten, maar krijgen geen leningen van banken. Mochten zich meer dan tien telers aanmelden, dan wordt er geloot, volgens het voorstel.

Eind augustus werd bekend dat tien gemeenten gaan deelnemen aan het experiment. Alle coffeeshops in die gemeenten moeten tijdens de vier jaar durende proef alléén wiet verkopen die volgens de strenge regulering is geteeld.

Het wietexperiment is vastgelegd in het regeerakkoord, maar groot is het politieke enthousiasme ervoor nooit geweest. Coalitiepartijen ChristenUnie en CDA gruwelen ervan: zij vrezen dat het experiment voorbode is voor legalisering van wiet. Oppositiepartijen als GroenLinks en de SP zijn juist bang dat het experiment zó wordt dichtgetimmerd, dat het niet kan slagen. De regels voor teelt en verkoop zijn namelijk ‘uniform’, waardoor er niet met meerdere manieren van verkoop geëxperimenteerd kan worden. Wel gaan er verschillende soorten wiet geteeld worden, zodat gebruikers keuze hebben - in een eerder plan zou het maar om één wietsoort gaan.

