Ajax krijgt Valencia op de knieën

Ajax heeft Valencia bij de uitwedstrijd in de groepsfase van de Champions League verslagen met 0-3. De Amsterdammers speelden aanvallend. Valencia liet zich daarentegen terugzakken, loerend op de counter. Dat bleek niet de beste tactiek om Ajax woensdagavond genoeg tegenwicht te kunnen bieden.

Na zeven minuten viel het oudste voetbalstadion van Spanje stil. Vanaf een meter of 25 schoot Ajacied Hakim Ziyech de bal over Jasper Cillessen hard in de bovenhoek. De oud-doelman van Ajax, die na een avontuur bij Barcelona nu onder de lat staat bij Valencia, kon de bal alleen maar horen, 0-1.

Na het tegendoelpunt werd de Spaanse ploeg in de eerste helft een aantal keer gevaarlijk uit de counter. Edson Álvarez, de middenvelder van Ajax, ging het in de 23ste minuut even te snel en kon vleugelspeler Gonçalo Guedes niet bijhouden. Álvarez gleed hem onderuit; strafschop. Maar de aanvoerder van Valencia kegelde de bal vanaf elf meter hoog over het doel van André Onana.

Toch leek de gemiste strafschop Valencia hoop te geven. Zoveel zelfs dat de Spaanse ploeg de Amsterdammers minutenlang belegerde en daarmee ver terugdrong op eigen helft. Ajax spartelde, maar kon het doel ondanks de druk van de Spanjaarden schoon houden.

Maar dan, uit het niets, schoot Quincy Promes de Amsterdamse club in de 33ste minuut op voorsprong na een rommelige situatie in de zestien van de Spanjaarden. Via Ajacied Donny van de Beek kwam de bal met een beetje geluk terecht voor de voeten van de aanvaller, die de bal van dichtbij kon binnentikken.

Ajax leunde ook aan het begin van de tweede helft op geluk, en op doelman Onana. Valencia miste veel kansen. Een bal op de paal en een katachtige reflex van de Ajax-doelman doen voorkomen dat Valencia de aansluitingstreffer maakte.

Wat Valencia ook probeerde, scoren lukte niet. En toen Donny van de Beek, die de assist gaf voor de 0-2, in de 67ste minuut tekende voor de 0-3, was Ajax bevrijd. De ploeg voetbalde niet langer, maar speelde met Valencia. En daarmee heeft Ajax ook de tweede wedstrijd in de groepsfase winnend afgesloten.

