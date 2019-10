Vier lichamen geborgen na instorten brug in Taiwan

In het noordoosten van Taiwan zijn vier lichamen geborgen na het instorten van een brug. Er wordt nog gezocht naar twee vermisten, melden Taiwanese autoriteiten woensdag. De stalen boogbrug van achttien meter hoog stortte dinsdagochtend in en kwam terecht op vissersboten.

Op het moment dat dit gebeurde reed er een tankwagen over de brug, die is gelegen in het vissersdorp Nanfangao. Het voertuig vloog na het instorten van de brug in brand en drie vissersboten kwamen onder het puin terecht. Er reden op dat moment geen andere voertuigen op de brug, wel vielen meerdere mensen die zich op de brug bevonden in het water.

Onder de doden zijn twee Indonesiërs en een Filippijn, de vierde dode is nog niet geïdentificeerd. Zij waren vermoedelijk vissers, meldt persbureau AP. Dinsdag werden tien mensen, onder wie de chauffeur van de tankwagen, met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zij zijn van Indonesische en Filippijnse afkomst. Vissers uit deze landen werken vaak in Taiwan omdat ze daar beter betaald krijgen.

De oorzaak van het instorten is nog onduidelijk. De brug van 140 meter lang is gebouwd in 1998 en werd ondersteund door één boog. Enkele uren voor het instorten werd het gebied getroffen door een tyfoon, met windstoten tot ruim 140 kilometer per uur. Toen de brug instortte was het rustig weer.

Op Twitter zijn beelden verspreid van het instorten van de brug: