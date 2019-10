Uitlevering oorlogsmisdadiger Kouwenhoven iets dichterbij

De tot 19 jaar cel veroordeelde Rotterdamse zakenman Guus Kouwenhoven heeft een beroep tegen zijn arrestatie in Zuid-Afrika verloren. Kouwenhoven (77) was, voor het hof van Den Bosch hem in april 2017 veroordeelde wegens betrokkenheid bij oorlogsmisdaden in Liberia, uitgeweken naar Kaapstad. Nederland vroeg Zuid-Afrika meteen om arrestatie, vooruitlopend op een officieel uitleveringsverzoek. Maar de arrestatie liet op zich wachten, Zuid-Afrikaanse autoriteiten stelden dat geen bewijs was geleverd voor vluchtgevaar. Volgens Kouwenhovens advocaten was daar ook geen sprake van, aangezien hij zou lijden aan longklachten, een mank been, beginnende alzheimer en een hiv-besmetting.

Oktober en november 2017 bemerkten agenten van Interpol die hem surveilleerden dat Kouwenhoven er een actief leven op nahield en regelmatig in een Porsche door de stad reed, en dus niet zo aan huis gebonden was als voorgesteld. Ook bleek dat hij een van zijn woningen in Kaapstad had verkocht, wat kon duiden op het voorbereiden van een vluchtpoging. Nederland wees op Kouwenhovens banden met regeringsfunctionarissen in Congo-Brazzaville, een land zonder uitleveringsverdragen met Nederland of Zuid-Afrika. Op 8 december volgden met spoed de arrestatie en het huisarrest, die Kouwenhovens advocaten aanvochten wegens vermeende vormfouten. Gedurende dat beroep lag de uitleveringszaak stil.

Volgens een 19 september uitgesproken, recent gepubliceerd vonnis is het beroep verworpen. De woordvoerder van de rechtbank in Kaapstad liet zondag in weekblad Rapport weten dat de uitleveringszaak eind november wordt voortgezet. Directeur Patrick Alley van mensenrechtenorganisatie Global Witness, betrokken bij de vervolging van Kouwenhoven, reageert opgelucht. „Deze beslissing laat zien dat Kouwenhovens juridische vluchtwegen opraken, en hoe eerder zijn straf begint, hoe sneller de overlevenden van zijn misdaden voelen dat gerechtigheid geschiedt.” Kouwenhovens advocaat in Nederland Inez Weski wijst erop dat nog een zaak tegen detentie loopt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.