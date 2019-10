Tweede kroongetuige beschuldigt Ridouan Taghi ook van moord

Opnieuw heeft een kroongetuige belastende verklaringen afgelegd over Ridouan Taghi, de meeste gezochte verdachte van het land. Het gaat om Tony de G., die een cruciale rol speelt in een strafrechtelijk onderzoek naar motorclub Caloh Wagoh. Dat bevestigen goed geïnformeerde bronnen aan NRC. Eerder werd bekend dat kroongetuige Nabil B. belastend heeft verklaard over Taghi.

Volgens de tweede kroongetuige heeft Caloh Wagoh-voorman Delano R. moordopdrachten uitgevoerd voor Taghi. Het gaat om de moord op een cocaïnehandelaar uit Houten, in het voorjaar van 2017 in Den Haag.

Naast de verklaringen van Tony de G. zit er ook ontsleuteld berichtenverkeer uit cryptofoons in het dossier rond Caloh Wagoh. De voortgang van dit onderzoek wordt vrijdag besproken tijdens een zitting in de extra-beveiligde rechtbank in Rotterdam.

Bronnen bevestigen berichtgeving in dagblad De Telegraaf woensdagochtend dat in het Caloh Wagoh-dossier materiaal is opgedoken over tenminste negen liquidaties of pogingen daartoe. Of die allemaal zijn gepleegd in opdracht van Taghi is overigens niet duidelijk. Inez Weski, de advocaat van Taghi, was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Weski heeft eerder tegen deze krant gezegd dat haar cliënt geen bezwaar heeft tegen het noemen van zijn volledige naam.

Aanslagen op media

Motorclub Caloh Wagoh wordt door bronnen in de onderwereld al langer in verband gebracht met Ridouan Taghi. Bij de aanslagen op De Telegraaf en weekblad Panorama waren mannen betrokken die banden hadden met de motorclub. In die zaken is nooit hard bewijs gevonden dat Taghi de opdrachtgever was voor de aanslagen.

Dat maakt de nieuwe verklaringen van Tony de G. zo bijzonder. Volgens de kroongetuige zou Taghi rechtsstreeks contact hebben gehad met twee uitvoerders van de liquidatie in Den Haag. Ook Nabil B., de kroongetuige die met zijn verklaringen de basis legde voor het onderzoek naar Taghi, heeft verklaard dat zijn baas rechtstreeks contact had met de uitvoerders van liquidaties.

In het onderzoek Marengo, de strafzaak tegen Taghi en vijftien medeverdachten, gaat het inmiddels om elf liquidaties, pogingen en voorbereidingen. Het is niet duidelijk of Taghi ook in de strafzaak rond Caloh Wagoh zal worden vervolgd.

Outlaw motorcycle club

Caloh Wagoh Main Triad is een motorclub die is voortgekomen uit de Haagse straatbende Crips en de Rotterdamse motorclub Trailer Trash. Volgens het Openbaar Ministerie is Caloh Wagoh een ‘outlaw motorcycle gang’ die verboden moet worden. In november 2018 heeft justitie op veertig plaatsen invallen gedaan bij leden van de club. Delano R., alias Keylow, was tot zijn arrestatie een van de voormanen van de club.

Naast de verklaringen van kroongetuige Tony de G. is er nog heel veel ander bewijsmateriaal. Opvallend is dat bij voorman Delano R. screenshots zijn gevonden van met cryptofoons verzonden berichten uit 2017 waarin wordt gesproken over de uitvoering van liquidaties. Volgens het AD gaat het daarbij om de moord op de Amsterdamse crimineel Inchomar B., waarvoor 80.000 euro zou worden betaald. B. is deze zomer, twee jaar later, alsnog geliquideerd. Het is onduidelijk of deze moord ten laste wordt gelegd aan Caloh Wagoh.