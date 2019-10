Té luxe toiletpapier

Peter de Vries (63) komt opdravenwanneer er iets verstopt zit. Het toilet, de afvoer in de keuken, de douche, een regenpijp. Met camera’s kan hij in de leidingen de verstopping lokaliseren. Een enkele keer moet hij de kelder in, een héél enkele keer moeten er muren of vloeren worden opengebroken.

Als De Vries vochtig toiletpapier ziet staan, weet hij al hoe laat het is. „Dat spul zou verboden moeten worden.” Net zoals vierlaags toiletpapier. „Kwetsbare” leidingen kunnen dat niet aan. Al levert het hem weer werk op. „Prachtig mooi” werk, en helemaal niet vies. „We hebben altijd handschoenen en een dik pak aan.”