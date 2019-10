Sportclub Feyenoord doet afstand van aandelen Kuip

De amateurvereniging Sportclub Feyenoord heeft afstand gedaan van haar meerderheidsbelang in het stadionbedrijf van de Kuip. Op een besloten algemene ledenvergadering van de Sportclub in Rotterdam werd dit voorstel van het bestuur woensdagavond aangenomen met een grote meerderheid van ruim 92 procent van de stemmen.

De Kuip is sinds 1937 in handen van supporters geweest. De Sportclub Feyenoord met ongeveer 650 leden bezit 53 procent van het stadionbedrijf. De overige 47 procent van de Kuip is van kleine aandeelhouders, vaak ook supporters.

Feyenoord City

Volgens het bestuur van de Sportclub is het nodig om de aandelen over te hevelen naar één stichting, De Kromme Zandweg, om financiers aan te kunnen trekken voor de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion: Feyenoord City. De aandelenoverdracht zou ook nodig zijn om vijandige overnames van het nieuwe stadion te voorkomen. Met Feyenoord City (444 miljoen) moet de club het grootste stadion van Nederland krijgen met 63.000 zitplaatsen.

De Vrienden van De Kuip, een groep bezorgde supporters, vindt het plan voor het nieuwe stadion te risicovol en was tegen de aandelenoverdracht. Zij zien het als een machtsovername binnen de Kuip om Feyenoord City te kunnen realiseren en overwegen een gang naar de Ondernemingskamer, een landelijk gerechtshof dat conflicten over vennootschappen beoordeelt.

Lees meer over de machtsstrijd rond de Kuip en Feyenoord City

De Vrienden van De Kuip hadden een concurrerend bod van 15 miljoen euro plus veertig jaar gratis zitplaatsen voor Sportclub-aandeelhouders gedaan. Een toetsingscommissie van de Sportclub heeft dit bod negatief beoordeeld. De Vrienden hadden vooraf advertenties in landelijke kranten geplaatst om hun bod onder de aandacht te brengen.

Een nieuw besluit is dat de profclub (BVO), de amateurvereniging (Sportclub) en het stadionbedrijf ieder een bestuurslid mogen aanwijzen in Stichting De Kromme Zandweg, bevestigt secretaris Cees Ultee van de Sportclub telefonisch. Het stadionbedrijf heeft de Sportclub Feyenoord verder „een ondersteuning” van 11 miljoen euro toegezegd.

Tijdens een eerdere vergadering in september waren niet genoeg leden aanwezig om een besluit te kunnen nemen over de aandelen. Woensdag waren zo’n 90 leden van de Sportclub aanwezig, volgens bronnen.

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven