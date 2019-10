Saoedi-Arabië is niet zo erg als we denken

Drie Rotterdamse graffiti-kunstenaars mochten in de Saoedische hoofdstad Riad een 250 meter lange muurschildering maken, ter ere van koning Salman en zijn zoon, de kroonprins Mohamed Bin Salman. „Het was een mega toffe ervaring”, aldus een van de kunstenaars. Ondanks „een enorm cultuurverschil” en dat het „zelfs politiek [werd]” hebben zij „genoten”. „We hebben super lieve mensen ontmoet en bizar lekker gegeten.” En: „Saoedi-Arabië is niet zo erg als mensen denken.”

Onwetendheid in haar puurste vorm? Onverschilligheid? Of gewoon opportunisme? Zo’n koninklijke opdracht zal vast lucratief zijn geweest. Als de Nederlandse regering het mag waarom de kunstenaar niet, al is het een schaamteloos verraad aan alle collega’s in Saoedi-Arabië die niet vrij hun beroep kunnen uitoefenen.

De moderne fellow travellers worden niet door ideologie gedreven, maar door geld.

Intussen zijn de Saoedi’s opzichtig bezig met een pr-offensief. Zo werd afgelopen week bekendgemaakt dat het visumbeleid voor toeristen wordt versoepeld. Ik weet niet of ze al een slogan hebben, maar ‘Saoedi-Arabië is niet zo erg als mensen denken’ lijkt me een prima optie.

De timing is niet toevallig. Vandaag precies een jaar geleden werd de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi door een doodseskader om het leven gebracht. Kroonprins Mohamed bin Salman zou hoogstpersoonlijk opdracht hebben gegeven voor de moord. In het Amerikaanse televisieprogramma 60 Minutes afgelopen zondag nam MbS „de volledige verantwoordelijkheid” op zich, maar zei zelf „absoluut niet” de moord te hebben besteld.

Wie hierdoor aan het twijfelen slaat moet The Khashoggi Murder Tapes terugkijken, maandagavond uitgezonden door de BBC. Het is een reconstructie van de lugubere moord op Khashoggi, aan de hand van geluidopnames die in het consulaat in Istanbul zijn gemaakt. Er is waarschijnlijk nooit eerder op zo’n gedetailleerde wijze een moord vastgelegd – en alles wijst erop dat MbS wel degelijk de opdrachtgever was.

Sluit het Westen de ogen voor de brute slachting, vraagt de BBC zich bij de uitzending af. Een retorische vraag. De betrekkingen tussen het Westen en Saoedi-Arabië zijn als vanouds. De miljardendeals zijn doorgegaan, MbS mag weer een centrale plek innemen op de groepsfoto van regeringsleiders, en als kers op de taart mag het Saoedische regime volgend jaar in Riad de G20-top organiseren. Om maar niet te spreken over de oorverdovende stilte als het gaat om de oorlog in Jemen, waar wapens van Amerikaanse en Britse makelij nog altijd burgerslachtoffers maken.

Maar heus, Saoedi-Arabië is niet zo erg als mensen denken.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid ) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.