‘Ruim 2.000 strijders uit vijftig landen betrokken bij burgeroorlog Oekraïne’

In de burgoorlog in Oekraïne zouden tussen 2014 en 2019, naast ongeveer 15.000 Russische strijders, ruim 2.000 andere buitenlanders mee hebben gevochten. Dat concludeert een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau The Soufan Center, dat donderdag is verschenen. De strijders zouden uit vijftig verschillende landen komen.

The Soufan Center deed onderzoek naar de opkomst van rechts-extremisme wereldwijd. Onder de ongeveer 2.241 buitenlandse strijders zouden ook acht Nederlanders zijn, onder wie vijf aan de kant van de pro-Russische separatisten zouden hebben gevochten. Verder noemt het rapport onder meer 165 Duitsers, 65 Fransen en 35 Amerikanen.

De onderzoekers trekken hun conclusies op basis van analyses van propagandavideo’s, gesprekken met hulpverleners en journalisten die de buitenlandse strijders hebben ontmoet, en gesprekken met buitenlandse nationalisten.

„De white supremacists vormen een groeiende transnationale dreiging, die te groot is om niet aan te pakken”, waarschuwt Ali Soufan, oprichter van het onderzoeksbureau. „Bovendien imiteren white supremacists salafistische jihadistische groepen zoals Al-Qaeda en islamitische staat, en velen maken gebruik van internationale conflicten - zoals het conflict in Oekraïne - om de wereldwijde beweging uit te breiden.”