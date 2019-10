Opnieuw doden en tientallen gewonden bij demonstraties Irak

In Irak zijn voor de tweede dag achtereen doden en tientallen gewonden gevallen bij grootschalige demonstraties. De protestacties richtten zich dinsdag tegen werkeloosheid, corruptie en gebrekkige openbare dienstverlening in het land, maar gingen woensdag volgens persbureau Reuters steeds meer over algehele onvrede met de regering in Bagdad.

Op veel plekken in Irak vonden demonstraties plaats. In de zuidelijke stad Nassiriya schoten politieagenten een demonstrant dood toen de autoriteiten een protestactie wilden opbreken. Een andere demonstrant daar overleed aan zijn verwondingen. In Bagdad kwam een kind om het leven toen een molotovcocktail van een demonstrant terechtkwam op de auto waarin het zat. In totaal vielen 115 gewonden. Een dag ervoor lag het aantal gewonden op zeker tweehonderd. Ook vielen er die dag twee doden.

Reuters schrijft dat politie en leger in Bagdad traangas gebruikten om honderden demonstranten aldaar uiteen te drijven. In Nassiriya werd een gemeentegebouw in brand gezet, ook in de andere zuidelijke plaatsen Koet, Hilla, Diwaniya en Najaf was het onrustig. Op verschillende plekken in het oosten en in het noorden waren volgens Reuters ook (kleine) demonstraties.

Serieuze bedreiging

De onlusten zouden een serieuze bedreiging kunnen vormen voor de regering van premier Adi Abdul Madhi, wiens vorig jaar moeilijk tot stand gekomen coalitie toch al broos is. Demonstranten riepen woensdag om „de val van het regime”. Abdul Mahdi riep woensdag de nationale veiligheidsraad bijeen, die later een verklaring uitgaf waarin de gewonden en doden aan beide kanten betreurd werden. De raad erkende dat de bevolking het recht heeft te demonstreren, maar ze „veroordeelt het vandalisme dat daarmee gepaard gaat”.

Ook de Verenigde Naties uitten woensdag hun zorgen over het geweld in Irak en maanden tot kalmte. Oud-minister Jeanine Hennis, die sinds dit najaar de VN-missie in Irak leidt, onderstreepte in een verklaring het recht op demonstratie.