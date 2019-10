Ook Franse kandidaat-commissaris in problemen tijdens hoorzitting

De Franse kandidaat-eurocommissaris Sylvie Goulard is woensdag tijdens de hoorzittingen in het Europees Parlement in problemen gekomen. Ze is de vijfde kandidaat-commissaris van aankomende commissievoorzitter Ursula von der Leyen die niet ongeschonden uit de hoorzitting komt.

Lees ook: Het Europees Parlement stookt de grill flink op

Nu moet ook de Franse liberaal Goulard op ‘herexamen’. „Ze worstelde met vragen over het juridisch onderzoek dat naar haar loopt”, zegt CDA-Europarlementariër Esther de Lange. Goulard wordt door het Franse gerecht verdacht van oneigenlijk gebruik van EU-geld. In 2018 trad ze af als minister van Defensie als gevolg van het onderzoek. Goulard heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Voor Von der Leyen, die op 1 november van start wil, is het de volgende teleurstelling op rij. De hoorzittingen duren nog tot en met 8 oktober. Goulard werd naar voren geschoven als commissaris voor interne markt. Daarnaast zou ze verantwoordelijk worden voor een nieuw directoraat Defensie-industrie en Ruimte.

Eerder werden de kandidaten namens Hongarije en Roemenië definitief afgewezen omdat ze financieel niet integer zouden zijn. Over de geschiktheid van de kandidaten namens Polen en Zweden rezen twijfels – hen wacht een tweede hoorzitting. Het lukte de Pool Janusz Wojciechowski nauwelijks om antwoorden te geven tijdens de vragensessie.