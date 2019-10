OM: dood van No Surrender-captain was noodweer

Vier Belgische mannen die verdacht worden van het doodschieten van No Surrender-captain Brian Dalfour en crimineel Muljain Nadzak moeten worden ontslagen van rechtsvervolging. Volgens het Openbaar Ministerie schoten ze de twee mannen uit zelfverdediging dood. Ze zijn daarom niet strafbaar, stelt het OM woensdag.

Dalfour en Nadzak kwamen in oktober 2015 om het leven bij een schietpartij in een vakantiehuisje in het Brabantse dorp Hooge Zwaluwe. Volgens het OM probeerden de Nederlanders de Belgen te beroven. Ze zouden van plan zijn geweest de Belgische mannen nepdrugs te verkopen. In de chaos die ontstond, werden ze doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Het OM kon geen bewijs vinden dat de Belgen de wapens waarmee de twee mannen zijn doodgeschoten, zelf hadden meegenomen. Zelf hebben ze altijd ontkend

De ontmoeting tussen de Belgen en de Nederlanders kwam tot stand dankzij bemiddeling van Roy O. uit Breda. Tegen hem is een celstraf van drie jaar geëist. Volgens het OM is hij schuldig aan een poging tot diefstal met geweld.