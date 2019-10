‘Noord-Korea doet rakettest vanaf onderzeeboot’

Noord-Korea heeft woensdagochtend een ballistische raket afgeschoten. Het projectiel is geland voor de kust van Japan. Vermoedelijk werd de raket afgeschoten vanaf een onderzeeboot. Dat melden persbureaus en Zuid-Koreaanse media.

De rakettest kwam enkele uren nadat de VS aankondigden de nucleaire gesprekken met Noord-Korea hervatten, aankomend weekend. Het is nog niet bekend waar deze bijeenkomsten gaan zijn. De raket zou zijn afgevuurd vanaf de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger wil niet bevestigen of dit vanaf een onderzeeboot of een transportschip gebeurde, meldt AP. Als het projectiel van een onderzeeër kwam zou het voor het eerst in drie jaar zijn dat Noord-Korea deze techniek testte.

De raket kwam 450 kilometer ver en bereikte een hoogte van 910 kilometer voor hij landde in de zee tussen het Koreaanse schiereiland en Japan. De Japanse regering meldde eerst dat er twee raketten waren afgevuurd, maar trok deze verklaring later in: „op dit moment lijkt het erop dat er één raket is afgevuurd die in tweeën is gebroken en neerstortte.”

Overleg denuclearisering

Het overleg tussen de VS en Noord-Korea over denuclearisering van het schiereiland ligt al enige tijd stil. Eind juni schudden president Donald Trump en Kim Jong-un elkaar nog wel de hand in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea, maar kwam het niet tot concrete afspraken.

Afgelopen zomer deed Noord-Korea meerdere rakettests, negen sinds eind juli. Het militaire machtsvertoon heeft verschillende mogelijke doelen, aldus analisten. Het daadwerkelijk testen van nieuwe apparatuur, of het lossen van een ‘waarschuwingsschot’ ten behoeve van andere landen, zoals Zuid-Korea en de VS.