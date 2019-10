Nieuwste plasticvanger van The Ocean Cleanup gelukt afval te verzamelen

Een succesje voor de Nederlandse uitvinder Boyan Slat. Met de nieuwste versie van zijn plasticvanger op zee is het voor het eerst gelukt afval te verzamlen én dat bij elkaar te houden. Dat maakte hij woensdag bekend op de site van zijn initiatief The Ocean Cleanup.

The Ocean Cleanup ging vorig jaar september voor het eerst met zijn zee-arm de zee op, maar had pech. Zo brak de veegarm, die als een soort bezem werkt, begin dit jaar af. En eerder lukte het de organisatie wel plastic te vangen met hun zee-arm, maar door de golven dreef het na een paar uur vaak weer de zee op.

Bij de nieuwe versie van het afvalvangsysteem is de ‘kurklijn’ verhoogd, die als een soort rand dient, waardoor het plastic beter vastgehouden wordt. Ook is nu een anker in de vorm van een parachute eraan bevestigd. Daardoor gaat het vangapparaat langzamer dan het plastic, dat zich snel door het water voortbeweegt. Door het anker drijft het snel drijvende plastic makkelijker het systeem in.

Lees ook: Het vissen op plastic kan nu echt beginnen

Plastic eiland van drie keer Frankrijk

Met de nieuwe versie van de afvalvanger kunnen ook minuscule stukjes plastic met een doorsnede van 1 millimeter uit de zee gehaald worden, iets waar het team van The Ocean Cleanup aangenaam verrast door zegt te zijn. „Dit eerste jaar van testen in de ongenadige omgeving van de volle zee, duidt er sterk op dat onze visie bereikbaar is”, zegt Slat in de verklaring op de site van zijn initiatief.

Slat benadrukt dat er nog veel werk moet worden verzet. De nieuwste versie van zijn plasticvanger is een testversie. Het initiatief gaat nu aan de slag om een grotere versie van het afvalbergsysteem te maken dat meer plastic kan verzamelen over een langere periode. Het uiteindelijke doel van The Ocean Cleanup is de schoonmaak van de zogeheten Great Pacific Garbage Patch. Dat is een gigantisch eiland van plastic afval tussen Hawaï en Californië dat drie keer zo groot is als Frankrijk.

Het plastic dat The Ocean Cleanup op zee hoopt te vangen, moet meegenomen worden naar het vasteland om het daar te laten recyclen.