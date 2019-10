Minstens 25 Malinese militairen omgekomen bij aanvallen door jihadisten

Zeker 25 Malinese militairen zijn maandag en dinsdag om het leven gekomen bij aanvallen door jihadisten in het midden van het land. Ook worden zo’n zestig militairen vermist en is veel materieel gestolen uit legerkampementen. Dat meldt persbureau AFP woensdag op basis van de Malinese regering. Tijdens de aanvallen zijn ook vijftien jihadisten omgekomen.

De aanval vond plaats bij twee kampementen in Boulkessy en Mondoro. Volgens de regering heeft het Malinese leger de controle op beide plekken inmiddels weer in handen. Momenteel voert het Malinese leger, met steun van Franse troepen, tegenaanvallen uit om de „aanvallers te neutraliseren”. Volgens het leger gaat het om een groepering gelieerd aan Al-Qaeda.

Het is al jaren onrustig in Mali. Sinds de Malinese burgeroorlog in 2012 en 2013 voeren de Verenigde Naties een missie uit met het doel het land te stabiliseren en het vredesproces te bevorderen. De regering in Bamako heeft de controle over het land echter nog altijd niet in handen, onder meer vanwege de aanwezigheid van een veelvoud aan jihadistische groeperingen.

Vanaf 2014 was ook Nederland aangesloten bij de zogenoemde MINUSMA-missie, afgelopen mei werden de laatste militairen teruggehaald. Deze missie werd in eigen land vooral bekend door de dood van twee militairen bij het mortierongeluk in 2016, dat leidde tot het aftreden van de toenmalige Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD).