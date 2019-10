‘Jaarlijks honderden arbeidsmigranten Qatar dood door hittestress’

Jaarlijks sterven in Qatar honderden arbeidsmigranten tijdens het werk in de bouw door hittestress. Dat meldt de Britse krant The Guardian woensdag op basis van onderzoek. De slachtoffers, mannen van tussen de 25 en 35, werken onder andere aan de bouw van stadions voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022.

De Qatarese autoriteiten zeggen maatregelen te hebben genomen om bouwvakkers tegen hitte te beschermen. De belangrijkste is dat er tussen half juni en eind augustus van 11.30 tot 15.00 niet in de buitenlucht mag worden gewerkt op schaduwloze plekken. Temperaturen kunnen in Qatar in de zomer oplopen tot 45 graden. The Guardian heeft het weer van de afgelopen negen jaar geanalyseerd en concludeert dat deze maatregelen de bouwlieden niet beschermen. Buiten de ‘verboden’ uren om zou het nog steeds gevaarlijk heet zijn. Datzelfde geldt volgens The Guardian ook voor de maanden juni en september, waarin het verbod niet geldt – en soms zelfs voor andere, ‘koelere’ maanden.

Extreme hitte is zeer belastend voor het menselijk hart en bloedvaten en kan in het ergste geval leiden tot een hartaanval of andere acute en fatale hart- en vaatziekten. Veel van de bouwvakkers die in Qatar werken, komen uit arme landen zoals Pakistan, Bangladesh, India en Nepal.

Te heet om te werken

Hoeveel doden er precies vallen, weet de Britse krant niet. Volgens de Qatarese autoriteiten zelf sterven er jaarlijks honderden werkers tussen de 25 en 35. Hun dood zou veelal het gevolg zijn van hart- of vaatziekten, of een „natuurlijke oorzaak” hebben. Maar volgens The Guardian is het waarschijnlijker dat hun dood werd veroorzaakt door hittestress. De krant baseert zich bij die conclusie op onderzoek van prominente cardiologen en klimatologen.

Volgens deskundigen die The Guardian heeft geraadpleegd, zou het werk moeten worden stilgelegd bij temperaturen van 31,5 graden of hoger. Als de temperatuur boven de 28 graden komt, moeten extra pauzes worden ingelast en werktijden worden ingekort. Een gemiddelde werkdag van een bouwvakker in Qatar duurt acht tot tien uur.

Het onderzoek concludeert dat het in augustus om 09.00 uur al gemiddeld 34,7 graden is en dus onveilig om te werken. Ook in juni, september en oktober zijn de temperaturen dusdanig dat er vaak maar een deel van de dag gewerkt kan worden.

De regels die de werknemers moeten beschermen worden bovendien niet altijd opgevolgd. The Guardian sprak in augustus in de hoofdstad Doha arbeidsmigranten die ondanks de hitteprotocollen buiten moesten doorwerken terwijl het 42 graden was.