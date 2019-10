Hariri overlaadde model met 16 miljoen dollar

De Libanese premier Saad Hariri is in verlegenheid gebracht door een artikel in The New York Times waaruit blijkt dat hij maar liefst 16 miljoen dollar heeft geschonken aan een Zuid-Afrikaans bikinimodel. De nu 49-jarige Hariri, die gehuwd is en drie kinderen heeft, zou de toen 20-jarige Candice van der Merwe in 2013 hebben ontmoet op de Seychellen, in de Indische Oceaan.

Het nieuws komt op een moment waarop Libanon kampt met een ongekende financiële en economische crisis. Gevreesd wordt dat het land de koppeling met de dollar moet loslaten, wat catastrofale gevolgen zou hebben voor de koopkracht van de Libanezen.

De details in het artikel zijn saillant. Toen Van der Merwe in 2013 van de Seychellen terugkeerde, had zij een auto-ongeval waarbij ook haar telefoon beschadigd raakte. Daags nadien belde een autodealer met de boodschap dat zij een Audi R8 mocht ophalen. Zij kreeg ook een Land Rover Evoque en twee telefoons – cadeautjes van een ‘zeer welgestelde heer uit het Midden-Oosten’. Maanden later volgde een overschrijving van een Libanese bankrekening ter waarde van 15.299.965 dollar (bijna 14 miljoen euro) en daarna nog meer geld.

Rechtszaak

Een paar kanttekeningen zijn op hun plaats. Saad Hariri was in 2013 geen premier van Libanon – hij was dat van 2009 tot 2011 en opnieuw sinds december 2016. Het verhaal is ook niet echt nieuw: het kwam al in 2018 boven water door een rechtszaak tussen Van der Merwe en de Zuid-Afrikaanse staat over de gift.

Dat Saad Hariri in 2013 heel rijk was, was geen geheim. Saads vader Rafik was een ‘selfmade man’ die miljardair werd met zijn zakenimperium in Saoedi-Arabië. Rafik Hariri was zelf tweemaal premier van Libanon; in 2005 werd hij vermoord.

De laatste jaren heeft het Hariri-imperium echter veel aan glans verloren. Bouwbedrijf Saudi Ogero, het vlaggenschip van de Hariri’s, ging in 2017 roemloos failliet. Vorige week sloot Future TV, de tv-zender van Hariri’s Toekomstpartij, de deuren. Eerder was de partijkrant al gestopt met drukken.

Om al deze redenen is er in Libanon zelf relatief weinig ophef over het verhaal. Zelfs Libanons eeuwig kibbelende politici lijken er geen garen bij te willen spinnen. Slechts één krant wijdde een commentaar aan de zaak: Al-Akhbar, dat dicht aanleunt tegen Hezbollah, de aartsvijand van de Hariri’s die verantwoordelijk wordt geacht voor de moord op Hariri’s vader.

Maar zelfs Al-Akhbar koos partij voor Hariri, en suggereerde dat het artikel past bij Amerikaanse pogingen om een wig te drijven tussen Hariri en Hezbollah, die samen in een regering van nationale eenheid zitten.

Hariri zelf, die het nieuws van de publicatie waarschijnlijk hoorde op de begrafenis van de Franse president Jacques Chirac, een vriend van de familie, reageerde dinsdag heel kort: „Wat men ook over mij zegt of schrijft, ik ga door met werken en ik zal niet stoppen.”