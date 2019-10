Gebruikers Google krijgen meer te zeggen over instellingen privacy

Google heeft woensdag nieuwe maatregelen aangekondigd om privacy van gebruikers te verbeteren. De maatregelen moeten het voor gebruikers makkelijker maken om zelf te bepalen hoe gegevens worden bewaard.

In navolging van Chrome en YouTube, de webbrowser en videodienst van Google, krijgt ook Google Maps een incognitomodus. Als deze functie is ingeschakeld worden activiteiten zoals zoekopdrachten en routebeschrijvingen niet opgeslagen in het account van gebruikers. Informatie over plekken die worden bezocht kunnen worden gebruikt om persoonlijke tips te geven.

Google stelt zelf dat de incognitomodus „is uitgegroeid tot een van de populairste privacyfuncties” van zijn gebruikers. De functie wordt nog deze maand toegevoegd op Android-toestellen en is „binnenkort” ook te gebruiken met producten van Apple.

Automatisch verwijderen

Daarnaast wordt het binnenkort mogelijk om zoek- en kijkgeschiedenis op YouTube automatisch te verwijderen na drie of achttien maanden. Zoekgeschiedenis wordt daarna niet langer gebruikt om bijvoorbeeld gerelateerde video’s aan te bevelen. Deze mogelijkheid werd eerder al geïntroduceerd in de webbrowser Google Chrome.

Verder wordt het mogelijk om de spraakassistent Google Assistent door middel van een gesproken opdrachten bewaarde zoekopdrachten te laten verwijderen. Ook kan Google op verzoek vertellen of goede wachtwoorden worden gebruikt, mits toestemming is gegeven om een wachtwoord op te slaan. Google kan dan bijvoorbeeld controleren op hoeveel verschillende websites hetzelfde wachtwoord wordt gebruikt.

Google kreeg afgelopen zomer meerdere boetes voor zijn rol in verschillende privacyschandalen. Het bedrijf trof onder meer een schikking van 5 miljard dollar (4,6 miljard euro) met de Amerikaanse toezichthouder FTC.