Doden bij ongeluk met historisch vliegtuig VS

Bij een vliegtuigongeluk met een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog in de Amerikaanse staat Connecticut zijn woensdag meerdere mensen om het leven gekomen. De autoriteiten hebben nog geen officieel dodenaantal naar buiten gebracht. Bronnen zeggen tegen persbureau AP dat zeker vijf van de dertien inzittenden zijn overleden.

Het viermotorige vliegtuig stortte neer vlak na het opstijgen. Het lijkt erop dat het vliegtuig niet genoeg hoogte kon maken en weer probeerde te landen. Het crashte op een onderhoudswerkplaats op de luchthaven Bradley International Airport. Aan boord waren tien passagiers en drie bemanningsleden.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten liepen sommige inzittenden zeer ernstige brandwonden op waardoor „de slachtoffers moeilijk te identificeren zijn”. Ned Lamont, de gouverneur van de staat, liet op Twitter weten dat zijn gedachten „uitgaan naar iedereen die aan boord van het vliegtuig” was.

De luchthaven is enige tijd gesloten geweest, maar inmiddels weer in gebruik. Het vliegtuig was in handen van The Collings Foundation, een non-profit organisatie met als doel om de geschiedenis van de luchtvaart levend te houden.