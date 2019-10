Dit was de Dag van de Heilige Boer

Er stonden ook boeren te demonstreren in Hilversum, meldde Simone Weimans in een extra journaal op dinsdagochtend. Zij vonden dat de media te weinig waardering voor de agrarische sector hebben; op één Yvon Jaspers komt een boer de winter niet door. Gelukkig hadden de zenders nog een hele dag om het goed te maken.

Het leidde tot heel veel boerenknuffelen, waarbij de terugkerende eerste vraag aan de boeren getuigde van de kloof tussen de randstedelijke mediamens en het agrarisch bedrijf: „Hoe laat ging vanmorgen de wekker?”

Gekrenkt

Heel populair op de Dag van de Heilige Boer was een geweldig filmpje van boerenkinderen die op plastic traptractoren door de straten van Ommen trokken. „Geheel CO 2 -neutraal” merkte tafelheer Humberto Tan op in De Wereld Draait Door. Dat programma had een stuk van zijn geplande Suriname-special geamputeerd om Jesse Klaver met boeren Ben Hooijer en Erik Luiten in debat te laten gaan.

Klaver voelde de pijn. „Jullie zijn gekrenkt, ook door mij”, verklaarde hij met het soort deemoedigheid dat van een stevig ego getuigt. Hij probeerde het ongenoegen van de boeren te vangen in een systeemkritiek over lage prijzen, onwenselijke exportproductie en de toename van het aantal dieren.

De boeren keken sceptisch, maar lieten de hooivorken onder tafel. „Nu lijkt haast of we hier in een onderhandeling zitten”, zei Klaver na een paar sturende interventies van Humberto Tan (je zou denken: geef die man een talkshow).

De vriendelijke omgangsvormen namen niet weg dat er veel ruimte zit tussen „de landbouw heeft genoeg gedaan” en Klavers opvatting dat de landbouw „onwijs veel” heeft gedaan. „Er zijn ook andere politici”, mompelde Hooijer aan het slot – al stonden boer en Klaver zij aan zij te swingen toen een Surinaamse band de DWDD-studio later in vuur en vlam had gezet.

Pijnlijke proefballon

Vergelijkbare duels volgden op andere zenders. In Nieuwsuur zat boerin en CDA-Statenlid Eline Vedder tegenover „de meest gehate man van het Malieveld”, Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). Hij bleef bij zijn voornemen om de veestapel te halveren. „Die proefballon heeft zo veel pijn gedaan aan zo veel keukentafels”, zei Vedder, die daarna vooral in debat moest met presentator Jeroen Wollaars. Die leek bezorgd dat de context buiten beeld zouden raken. Nieuwsuur was zeer compleet, binnen 25 minuten zaten we bij stoppende boeren, leegstaande stallen en drugslaboratoria. Plus een reportage met boeren-fanboy Henk Bleker, de man die in Den Haag opriep neer te kijken op veganisten.

Bij Beau waren de feiten in de minderheid. De RTL4-host (inmiddels met talkshowtafel) had twee boeren uitgenodigd, die hij overlaadde met compassie. Veel nieuwe informatie leverde het niet op. Dat gebeurde pas toen de voor iets anders uitgenodigde Ahmed Aboutaleb zich met het gesprek bemoeide. In De hofbar vroeg Rutger Castricum aan zijn publiek of het „meer of minder boeren” wilde. Geestig, maar inhoudelijk had de concurrentie het gras al voor zijn voeten weggemaaid.

Amsterdam zwijnenstal

De derde Amsterdamse talkshow, Pauw, had de scherpste tegenstanders tegenover elkaar gezet. Daar gingen CDA’er Jaco Geurts en verschillende boeren in debat met de nieuwe fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand.

Het leidde tot een debat van vier tegen één met als memorabele oneliner dat de stad toch echt „de grootste zwijnenstal” was. Ouwehand kon nauwelijks een zin afmaken. Geurts probeerde achterop de triomftractor te springen door Ouwehand persoonlijk aan te vallen, wat geen fraai gezicht was. Het was inmiddels half twaalf, tijd om op stok te gaan.