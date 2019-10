Democratische presidentskandidaat Sanders schort campagneactiviteiten op na ziekenhuisopname

De campagne van de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders is tot nader order opgeschort. De 78-jarige Sanders is dinsdag kortstondig in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hartoperatie. De senator uit Vermont kampte met een geblokkeerde slagader.

Persbureau AP meldt op basis van een campagnemedewerker dat de operatie goed is verlopen en dat de presidentskandidaat herstellende is. Zijn campagne is in ieder geval de komende dagen stilgelegd.

Sanders is een van de voornaamste personen in de race om de Democratische presidentskandidatuur. In totaal hopen negentien mensen de presidentskandidaat voor de Democraten te worden, Sanders is daarvan de oudste. In 2016 legde hij het af tegen Hillary Clinton, die uiteindelijk verloor van de Republikeinse kandidaat Donald Trump.