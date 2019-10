Coalitie gemeente Den Haag valt over corruptiezaak rond Groep de Mos

De coalitie van de gemeente Den Haag is woensdag gevallen. Coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks hebben het vertrouwen in Groep de Mos/Hart voor Den Haag opgezegd, de grootste partij in de gemeenteraad. Twee wethouders van die partij zijn verwikkeld in een corruptieonderzoek, werd dinsdag bekend.

Wethouders Richard de Mos (Economische Zaken) en Rachid Guernaoui (Financiën) worden verdacht van ambtelijke corruptie en schending van het ambtsgeheim. Zij hebben mogelijk tegen betaling vergunningen verleend aan drie ondernemers, die ook verdachten zijn in het onderzoek. De Rijksrecherche doorzocht dinsdag de werkruimtes van de wethouders op het Haagse stadhuis en hun woningen. De Mos en Guernaoui traden dezelfde dag tijdelijk terug als wethouders, op aandringen van burgemeester Pauline Krikke (VVD).

‘Ongekende situatie’

Wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling, VVD) noemt de situatie „ongekend”. „Gelukkig is in Nederland iedereen onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar dit werpt zo’n smet op het stadsbestuur.” Groep De Mos heeft de drie andere partijen woensdagochtend in een gesprek „onvoldoende aanleiding” gegeven om door te gaan, zegt hij namens VVD, D66 en GroenLinks.

Integriteit was juist tijdens de collegeonderhandelingen vorig jaar een van de speerpunten: er werd tussen de partijen „nadrukkelijk stil gestaan bij de gewenste bestuurscultuur”, was te lezen in het verslag van informateur Wiegel. Uitgebreid was er in het college aandacht aan geschonken. „Dit gaat over vertrouwen in het stadsbestuur”, aldus Revis. Hij zei dat de inwoners zo snel mogelijk een „stabiel, betrouwbaar en integer” stadsbestuur verdienen.

‘Politieke afrekening’

In een verklaring schrijft Arjen Dubbelaar, fractievoorzitter van Groep De Mos/Hart voor Den Haag ,,zwaar teleurgesteld” te zijn in het feit dat VVD, D66 en GroenLinks de samenwerking beëindigen. Hij schrijft:

,,Dit voelt als een politieke afrekening. Want ik kan niet anders concluderen dan dat een aantal partijen alvast op de stoel van de rechter is gaan zitten. In Nederland is iedereen onschuldig, totdat het tegendeel is bewezen. Wij hebben vertrouwen in Richard en Rachid.”

Groep de Mos/Hart voor Den Haag zei dinsdag in een reactie op de beschuldigingen zich „niet in de verdachtmakingen te herkennen”. De partij spreekt van „karaktermoord”. De Haagse raad komt woensdagavond om 19.30 uur bijeen voor een al gepland spoeddebat over de kwestie.