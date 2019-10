Campagne van kandidaat Bernie Sanders op pauze gezet

De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Daar zijn twee stents in een slagader geplaatst. Zijn komende campagneoptredens zijn „tot nader order” afgelast, de 78-jarige senator van Vermont neemt „enkele dagen rust”, volgens de schriftelijke verklaring van zijn campagnewoordvoerder.

Sanders was op campagne in Las Vegas waar hij woensdag zou deelnemen aan een debat met andere presidentskandidaten over wapenwetgeving. Tijdens een campagne-evenement de avond tevoren voelde hij pijn in de borst, aldus de verklaring van zijn woordvoerder. „Medisch onderzoek en tests wezen daarna uit dat hij een vernauwing in een van de slagaders had.” Volgens zijn woordvoerder was Sanders woensdagochtend „aan het praten en in goed humeur”.

Meerdere oude kandidaten

Door de ziekenhuisopname van Sanders is de schijnwerper nog eens gericht op de omstandigheid dat de drie meest vooraanstaande presidentskandidaten aan Democratische zijde zeventig jaar of ouder zijn. Het is een delicaat onderwerp in de campagne tot nog toe. Toen bij een van de debatten tussen de belangrijkste Democratische rivalen Julián Castro een snibbig onderonsje had met Joe Biden, en hem daarbij voor de voeten wierp of Biden soms „al vergeten” was wat hij eerder in het debat had gezegd, was Castro degene die de meeste kritiek voor deze opmerking kreeg. Het zou een ongepaste opmerking over Bidens leeftijd (77 jaar) zijn geweest. Mocht Sanders volgend jaar de verkiezingen winnen, dan wordt hij tachtig in het jaar dat hij aantreedt. Dat is tien jaar ouder dan de vorige recordhouder, Donald Trump die zeventig was toen hij aantrad.

In Amerikaanse media werd meteen verwezen naar het moment tijdens de verkiezingscampagne in 2016 waarop de Democratische kandidaat Hillary Clinton onwel leek te worden bij een herdenking van de aanslagen van 11 september 2001. Videobeelden van Clinton, destijds 68 jaar, die ondersteund door assistenten naar een busjes wankelde, werden op alle nieuwszenders vertoond. Sanders, die in de campagne van 2016 nog wel eens basketballend werd gefilmd, heeft in 2019 clipjes verspreid van zichzelf in honkbaltenue, waarbij hij ook een balletje gooide.

Uitputtingsslag

De Amerikaanse presidentscampagne is een uitputtingsslag, die zo’n twee jaar voor de verkiezingsdag begint. Bernie Sanders voert een grassroots campagne, waarbij hij per dag doorgaans verschillende evenementen plant, meestal ook nog in verschillende steden. Dit weekend sprak hij tijdens verschillende bijeenkomsten voor studenten in New Hampshire, waar in februari een van de eerste voorverkiezingen worden gehouden. Dinsdagavond bezocht Sanders in Las Vegas een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van een schietpartij die aan 58 mensen het leven kostte. Hij was ook aanwezig bij een fondsenwerving in een plaatselijk restaurant.