Caloh Wagoh-leden verdacht van nog zes moorden of pogingen

Leden van motorclub Caloh Wagoh worden verdacht van nog minstens zes moorden of pogingen daartoe. Dat bevestigen bronnen aan NRC na berichtgeving van De Telegraaf. Tot dusver waren drie liquidaties ten laste gelegd aan Caloh Wagoh-leden. De advocaat van Caloh Wagoh-kopstuk Delano R. bevestigt aan De Telegraaf dat zijn cliënt is gehoord over „een reeks” nieuwe liquidaties of pogingen daartoe.

Een van de moorden waarmee de Caloh Wagoh-leden in verband worden gebracht, is de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Inchomar B. Hij werd afgelopen juli doodgeschoten in Amsterdam. Uit gegevens van PGP-telefoons zou onder meer blijken dat een Caloh Wagoh-lid heeft gezegd dat hij B. dood wilde hebben en hiervoor een prijs had uitgeloofd. Een ander lid van de motorclub zou het kenteken en het type auto van B. hebben doorgegeven.

Over de andere nieuwe moorden of pogingen daartoe is weinig bekend. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk mensen zijn omgekomen. Wel lijkt het erop dat Caloh Wagoh-kopstukken meer liquidaties besteld hebben.

Screenshot van PGP

Het AD onthulde eerder dat de politie berichten kon onderscheppen door screenshots die hoofdverdachte R. had gemaakt van zijn PGP-telefoon. Deze zou hij vervolgens op een laptop en externe harde schijven hebben opgeslagen. Door deze berichten kwamen de politie en het OM ook nieuwe verdachten op het spoor. Zij zijn in augustus opgepakt.

Caloh Wagoh is volgens politie en justitie een gewelddadige, criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie probeert de club verboden te krijgen, zoals eerder al gebeurde met Bandidos, Satudarah, Hells Angels, No Surrender en Catervarius. Drie leden van de club zijn eerder dit jaar veroordeeld voor de aanslag op de redactie van Panorama. Ook worden leden van de club verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op het gebouw van De Telegraaf enkele dagen later. In november 2018 werd Delano R. gearresteerd tijdens een massale politieactie tegen de zogenoemde 1% motorclub.