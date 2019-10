Antwerpenaar in hechtenis bekent seriemoordenaar te zijn

Een man uit Antwerpen heeft dinsdag spontaan bekend een seriemoordenaar te zijn, melden Belgische media. De 55-jarige Stephaan du L. zat sinds eind 2018 al vast voor twee moorden op vrouwen in de jaren negentig, in de rechtszaal bekende hij plots nog twee andere vrouwen te hebben omgebracht in dezelfde periode.

Du L. werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op de 30-jarige Antwerpse Ariane Mazijn in 1992. Al snel bekende hij deze te hebben gepleegd. Vorige maand koppelde de Belgische justitie hem ook aan de moord op Eve Poppe (30), die in 1997 in Antwerpen werd omgebracht. Tot dusver weigerde Du L. een verklaring af te leggen over haar dood. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht.

Dinsdag besloot Du L. echter te praten en bekende hij de tweede moord. Vervolgens vertelde de man, glazenwasser van beroep, ook over twee andere moorden die hij had gepleegd. Du L. zei in 1993 de 28-jarige Lutgarda Bogaerts in Oelegem te hebben vermoord en in 1994 de 46-jarige Maria van den Reeck in Antwerpen. De Belgische aanklager breidt de vordering uit met de nieuwe informatie.

De vier cold cases konden jarenlang niet worden opgelost. In 2015 werd Du L. betrapt op diefstal en werd zijn dna opgenomen in de politiedatabank. Vervolgens bleek er een match te zijn met het dna dat was gevonden na de moord op Mazijn en werd de glazenwasser gearresteerd.