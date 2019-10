Amsterdam wil gratis ov voor kinderen

Kinderen tot twaalf jaar moeten vanaf 2021 op woensdagmiddagen en in het weekend gratis mee kunnen reizen met een volwassene in het openbaar vervoer in Amsterdam. Het is één van de 27 maatregelen uit de Agenda Amsterdam Autoluw, die de gemeente woensdag heeft gepresenteerd. Het doel is meer ruimte te creëren voor fietsers, voetgangers en kinderen.

Het plan is opgesteld samen met bewoners tijdens verschillende bijeenkomsten tussen februari en mei dit jaar. De gemeente wil ook een proef starten met twee nachtmetrolijnen in het weekend, meer openbaar vervoer beschikbaar stellen en P+R’s uitbreiden. Bij metrostations moeten deelfietsen beschikbaar worden gesteld en de tarieven voor deelauto’s moeten omlaag.

Volgens wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer, PvdA) zijn de plannen erop gericht „de beperkte openbare ruimte optimaal te gebruiken”. „De maatregelen dragen bij aan de doelen die we hebben; een stad die voor alle Amsterdammers en bezoekers betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk blijft”, aldus Dijksma. De maatregelen worden begin volgend jaar in de gemeenteraad behandeld.