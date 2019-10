YouTubers die speelfilms maken: als de fans maar blij zijn

Een filmpremière die al om zes uur ’s avonds begint: het komt niet vaak voor. Het tijdstip waarop Misfit 2 eind september voor het eerst aan het publiek wordt getoond is even veelzeggend als de roze loper, het glitterkanon en het zangoptreden van hoofdrolspeelster Djamila in Pathé Arena. De jongste fans van het zingende YouTube-fenomeen met 1,21 miljoen volgers zijn pas een jaar of zeven en moeten op tijd naar huis.

Inspelen op verwachtingen van de doelgroep: het staat centraal in de nieuwe speelfilms rond influencers, vloggers en YouTubers. Deze kinderidolen bereiken online met soms professioneel aandoende vlogs, sketches of filmpjes over speelslijm testen een publiek dat volgens de bioscoopmonitor van 2017 het afgelopen decennium steeds minder vaak de bioscoop bezocht. En daar liggen mogelijkheden. „Je moet af van de routines die bestaan in de filmindustrie, zoals een zondagmatinee als première bij een film die mikt op tienjarigen”, vertelt Thomas Wolff van Spendid Film, co-producent van Misfit 2. „Want ze willen nu wel een echt avondje uit.”

Vaak spelen YouTubers hetzelfde personage als online, zoals in De Film van Dylan Haegens(1,69 miljoen volgers), de aankomende films rond Giovanni Latooy (1,17 miljoen abonnees) of paardenfilmWhitestar met Britt Dekker wier YouTube-kanaal PaardenpraatTV zo’n 166.000 volgers heeft.

Soms wordt een nieuw verhaal verzonnen, zoals bij de Misfitfilms, waarin twintiger Djamila een middelbareschoolmeisje speelt dat een liedjeswedstrijd moet winnen. Dat scenario is volgens Thomas Wolff een mix van marktonderzoek en intuïtie over wat meiden in de doelgroep graag zien: „Een highschoolstory, een beetje liefde, een beetje boys, een beetje jaloezie en heel veel muziek en humor.”

Geen gedateerde telefoons

Het werkt geregeld goed: De Film van Dylan Haegens kon afgelopen jaar rekenen op 300.000 bezoekers in Nederland en België, de eerste film rond Djamila trok 260.000 kijkers. Op de openingsavond van de vervolgfilm, Misfit 2, kwamen bijna 14.000 fans af.

Een prettige bijkomstigheid is dat deze films vaak met een veel kleiner budget toekunnen dan de gemiddelde Nederlandse speelfilm en in een recordtempo worden geproduceerd. De Film van Dylan Haegens kostte zo’n 750.000 euro, het budget van een recente film als De Belofte van Pisa wordt op zo’n 2,2 miljoen geschat.

Producent Edvard van ’t Wout van De Film van Dylan Haegens: „Voor paardenfilm Whitestar kregen we bijvoorbeeld helemaal geen subsidie. Dan moet je heel slim en efficiënt produceren.” Die snelheid helpt ook om relevant te blijven, aldus Wolff: „Als je een film anderhalf jaar geleden hebt gedraaid, is alles wat je ziet al gedateerd, of het nu gaat om de telefoons, uitspraken of kleding.”

De marketing kan eveneens goedkoop. Advertenties in abri’s of spotjes op televisie zijn overbodig, legt Van ’t Wout uit. „We geven daar dus ook geen geld aan uit.” Promotie gaat via de kanalen van de YouTubers zelf of via Instagramcampagnes. Dan zit je „recht in de doelgroep”. Ouders hoeven nauwelijks te worden overtuigd, aldus Wolff: „Ik geloof in kidfluence. Als drie negenjarige vriendinnen naar Misfit 2 willen, overtuigen zij hun ouders.” Negatieve recensies in reguliere media spelen dus ook nauwelijks een rol.

Anders dan voor het online-werk van influencers zijn branddeals, merchandise en sluikreclame niet de voornaamste bron van inkomsten. Bij de films draait het volgens Van ’t Wout om de ticketverkoop en verkoop aan platforms als Netflix. „Op YouTube kan je als vlogger een product aanprijzen. Dat kan niet in een filmscenario, dan val je uit het verhaal.” Al zijn branddeals welkom, zoals bij iedere film, voegt Wolff eraan toe. „Maar het mag het niet storen én moet een goede match zijn met de doelgroep.”

Geen Wereldoorlog-drama

Een handig verdienmodel, maar waarom willen YouTubers zelf eigenlijk een film? Online hebben ze veel meer kijkers dan in de bioscoop. De Misfit 2-castleden, die op een stukje felroze loper de pers te woord staan, geven in Pathé Arena antwoorden als „leuk om in de huid van iemand anders te kruipen” tot „gezellig, omdat ik veel andere YouTubers ken die meespelen”.

Enkele jaren geleden beklaagde actrice Emma Thompson zich erover dat jonge acteurs tegenwoordig gecast worden op het aantal volgers op sociale media. Zo verdringen zij echt talent. Maar een opstapje voor een acteercarrière na YouTube – als rolmodel voor kinderen is je houdbaarheid immers beperkt – lijken de influencers bij Pathé Arena niet in hun films te zien; een acteeropleiding overwegen ze zelden. „Misschien een paar lessen”, zegt Défano Holwijn (286.000 abonnees). De core-business blijft online.

Van ’t Wout maakt zich niet druk om de geringe acteerervaring bij zijn sterren. „We laten mensen optimaal presteren door dicht bij zichzelf te blijven. We maken geen Tweede Wereldoorlog-drama met YouTube-sterren.” Daar zitten ook commerciële overwegingen achter: wat van hun online-personage afwijkt, doet het volgens Wolff minder goed. Maar inwisselbaar vinden beide producenten hun YouTubers absoluut niet. Van ’t Wout: „Je maakt alleen films rond mensen die een opvallend talent hebben, zoals Haegens.” Volgens Wolff kon alleen Djamila de Misfitfilms maken. „Er zitten elementen uit haar eigen leven in: ze heeft echt ervaring met wonen in de VS, ze zingt.” Al zijn er ondertussen wel een Poolse en Duitse versie van Misfit 1, waarin Djamila door een lokale online bekendheid is vervangen.