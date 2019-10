Windmolenactivist ontkent bedreigingen, maar blijft wel langer in cel

Windmolenactivist Jan H. blijft voorlopig vastzitten. Verzoeken tot vrijlating werden dinsdag door de rechtbank in Assen afgewezen tijdens de eerste pro-formazitting.

De 58-jarige Jan H. wordt verdacht van het dumpen van asbest en het versturen van dreigbrieven aan bedrijven en ondernemers, die betrokken zijn bij de bouw van windmolenparken in Drenthe en Groningen. Ook zou hij betrokken zijn bij het versturen van een dreigbrief aan gedeputeerde van de provincie Groningen Fleur Gräper. H. werd eind juni samen met twee andere mannen aangehouden, maar zit nog als enige in voorlopige hechtenis.

Tijdens de pro-formazitting kwamen nieuwe feiten aan het licht. Zo is er DNA van H. aangetroffen op een tie-wrap die gevonden is bij de asbestdumpingen in Muntendam op 6 februari 2019. Ook blijkt uit afgeluisterde gesprekken dat H. en verdachte Jan Nieboer, die op eigen verzoek met achternaam in de krant wil, ’s ochtends afspraken maakten en acties bespraken.

Die gesprekken zouden gaan over dreigbrieven die op het moment van afluisteren nog niet verstuurd waren. Ook spraken ze over het versturen van brieven vanuit Duitsland en het dumpen van asbest, aldus de officier van justitie. H. en Nieboer waren in het verleden frontman van twee verschillende actiegroepen tegen de komst van windmolens in Drenthe en Groningen.

‘Ik ben geen beest’

Jan H. ontkent de feiten gepleegd te hebben, maar zei wel „op de hoogte te zijn van de nodige zaken”. Hij kondigde aan volgende week met een nieuwe verklaring te komen. Tot nu toe zou hij over de ten laste gelegde delicten gezwegen hebben. Tijdens de zitting zei H. dat „drie maanden gevangenis je niet in de koude kleren gaat zitten”. Hij was klaar met actie. „Ik ben geen beest, ook nooit geweest.”

In het onderzoek werden eerder een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen en een 65-jarige vrouw uit Emmen aangehouden, die verdacht worden van betrokkenheid bij het versturen van de dreigbrieven. In totaal zijn ruim dertig dreigbrieven verstuurd. Twee ondernemers besloten na het ontvangen van een dreigbrief te stoppen met de werkzaamheden aan de windmolenparken. Ook werd drie keer asbest gedumpt. Jan H. wordt als enige verdacht van betrokkenheid bij de asbestdumpingen en riskeert daarvoor een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.

Aan de provinciegrens tussen Groningen en Drenthe worden twee windmolenparken gebouwd. Het Windpark Drentse Monden en Oostermoer rondom Nieuw-Buinen krijgt 45 windmolens. In het Groningse Meeden komen 35 windmolens.

Al jarenlang is er verzet tegen de komst van de windmolens. De acties begonnen met posters en spandoeken. Later werden in de maïsvelden waar de windmolens komen, metalen objecten gevonden die landbouwmachines moesten saboteren. Ook werd op pamfletten voormalig PvdA-gedeputeerde William Moorlag afgebeeld als kampbeul uit de Tweede Wereldoorlog.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwde vorig jaar voor mogelijk extremisme onder de windmolenactivisten.

De inhoudelijke behandeling volgt in maart of april 2019.

