In de gemeenschappelijke tuin van ons appartement liep een monteur naar boven te wijzen. Ik riep hem toe: „Hebben we een probleem?” Mijn woorden kwamen, tegen de wind in, niet aan. Ik riep het nog eens. Waarop de monteur, met de wind in de rug, terugriep: „Ik kom naar u toe, want uw letters waaien weg.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 oktober 2019