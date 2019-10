Wees eens wat vaker een ouwe lul op kantoor

Dit wordt mijn saaiste column ooit – hij gaat namelijk over ‘rust nemen’ – maar ik vrees dat het even nodig is. Want zeg eens eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst rust genomen? En dan bedoel ik échte rust. Dus niet dat half uurtje in de trein vanochtend, scrollend op je Instagram. Niet dat kwartier net, fietsend met die podcast op je oren, of die twee uur voor de tv gisteravond, maar échte rust – waarbij je brein even helemaal uitstond?

Zo is het bij mij ook hoor: zodra ik even niks te doen heb ga ik door mijn sociale media scrollen, puzzels maken of een boek lezen. Maar dát is geen echte rust, zegt hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht, Stefan van der Stigchel. Omdat je er toch weer je hersenen bij gebruikt.

Echte rust is bloedsaai, zegt hij, maar alleen door échte rust te nemen en je hoofd af en toe op de automatische piloot te zetten laad je je brein op en kun je je drukke leven aan. Daarom deze week de beste tips om het af en toe wat saaier aan te doen. Je hoofd zal er blij mee zijn.

Ga slapen. Het saaist wat je kunt doen, en dus het beste voor je brein, is slapen. Help je hersenen daar dan dus ook een beetje bij. Ga ’s avonds laat geen dingen meer op je telefoon bekijken, een horrorfilm streamen of een ingewikkeld gesprek met je schoonmoeder voeren, maar kijk liever de zoveelste herhaling van Friends, zegt Van der Stigchel. Seks voor het slapen mag ook, mits uiteraard zo saai mogelijk.

Schrijf eens een paar blokken ‘rust’ in je agenda tussen de nutteloze, saaie vergaderingen. Alhoewel saaie ‘meetings’ natuurlijk ook ideale momenten kunnen zijn om even je rust te pakken op kantoor. Datzelfde geldt voor saaie congressen, saaie toespraken, saaie lunches en saaie PowerPoints: als je er tóch bent, gebruik ze dan om even weg te dromen.

Ga naar huis als je werk klaar is. Duizenden kantoortijgers zitten hun ‘aanwezigheidsplicht’ op kantoor uit en blijven uren op schermen klikken terwijl ze allang klaar zijn – wat zonde. Want met nutteloos klikken op schermen blijft je brein maar aanstaan. Ga liever naar huis en met je baby wandelen.

Over goeie tips gesproken: ga met je baby wandelen. Leen er anders een, als je er geen hebt. Want een baby doet amper een beroep op je brein en je bent lekker buiten. Met honden kan het natuurlijk ook, maar daarop moet je vaak wachten tot ze zijn uitgesnuffeld en moet je vaak praatjes maken met andere hondenbezitters. In je eentje wandelen is overigens het allerbeste voor je brein, maar dat wisten jullie al.

Stop met leuke dingen. Ga dus niet naar barista-cursussen of popconcerten en stop al helemaal met leuke, drukke etentjes, kom op zeg.

Want wat denk je zelf: is het verstandig om na een hectische dag op kantoor met je vrienden in een druk lawaaiig, galmend restaurant te gaan zitten? Nee hè? Ga liever douchen, afwassen, strijken of stofzuigen – ideaal om je brein mee op de automatische piloot te krijgen. Doe sambal op je eten om je het gevoel te geven dat je nog leeft.

Ga zonder telefoon naar het toilet. Er is weinig waar je brein zo van uitrust, als van een lege wc-deur. Pas wel op dat je bij het handenwassen geen leuke collega’s tegenkomt, want als érgens je hersenen van aangaan, is het wel van leuke collega’s. Zwijgend naast een saaie collega zitten en naar de horizon staren mag natuurlijk wel. Ook een prima tip: zet een stip op de horizon en ga er met z’n allen zwijgend naar zitten staren.

Stop met sporten. Of althans, stop met ingewikkelde sporten waarbij je je hersenen moet gebruiken. Je kunt soms beter gedachteloos in een stil park een frietje wegknagen, dan een uur squashen in een lawaaiige sporthal, nou ja – voor je hersenen dan.

Stop met nieuwe muziek luisteren. Muziek die je al een miljoen keer gehoord hebt, is veel beter voor je brein. Stop ook met sudoku’s maken, podcasts luisteren, kleurplaten kleuren en mediteren – ook daarmee hou je je brein aan de gang.

Datzelfde geldt voor ingewikkelde recepten koken en boeken lezen. Voor de ouwe lullen onder ons: eigenlijk alles waarbij je je leesbril op moet zetten, is geen échte rust.

Over ouwe lullen gesproken: dat is misschien wel de beste tip voor meer rust in je leven: wees eens wat vaker een ouwe lul. Zeg dus nee tegen gezelligheid, neem katten en een volkstuin en blijf thuis. En steun elkaar daar dan ook in, hè. Zeg dus niet tegen vrienden die wat meer rust willen dat ze zo ongezellig zijn. Tuurlijk zijn ze saai. Maar alleen door af en toe een saaie ouwe lul te zijn kun je een jonge god worden.

Saaie mensen hebben het begrepen.

