Warm portret van Pavarotti

Luciano Pavarotti’s ongekende succes was natuurlijk in de eerste plaats gestoeld op zijn gouden stem; een van de mooiste tenoren van de vorige eeuw. Maar daarmee alleen word je nog geen operazanger die de hele wereld kent. Pavarotti (1935-2007) beschikte over een uitnodigende, toegankelijke persoonlijkheid, een goed ontwikkeld zakelijk instinct en een talent voor zelfpromotie. Als bakkerszoon uit Modena belichaamde hij de droom van een jongen van eenvoudige komaf, die de hele wereld veroverde.

Regisseur Ron Howard vertelt het verhaal van Pavarotti nog een keer in een competente, maar niet heel opzienbarende documentaire. Pavarotti kon heel lastig zijn en heeft niet iedereen altijd netjes behandeld. Dat hij toch geen onuitstaanbare man was, blijkt uit het feit dat zowel zijn beide echtgenotes als een langdurige maîtresse hun medewerking verleenden. Iedereen was bereid om privé-filmpjes en niet eerder vertoond materiaal beschikbaar te stellen.

Vanaf de jaren negentig was Pavarotti steeds meer onderdeel van de popcultuur. Toen streek hij neer in voetbalstadions en werkte met popzangers, van Elton John tot Bono. Die laatste mag in Howards film komen oreren over Pavarotti’s stem, hoewel het verschil tussen rock en opera in de zangkunst hem geheel lijkt te zijn ontgaan.

Pavarotti’s beste tijd als zanger lag bij zijn doorbraak als ‘popster’ al achter hem. Volgens sommige kenners begon zijn stem zelfs al in de tweede helft van de jaren zeventig achteruit te gaan. Andere connaisseurs menen juist dat hij opmerkelijk lang op zeer hoog niveau kon zingen; dat gebrek aan consensus is opmerkelijk. Maar dat zijn kwesties die Howard hoegenaamd niet interesseren. Hij richt zich uitsluitend op de man, zijn uitbundige persoonlijkheid en zijn fenomenale succes.

