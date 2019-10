Vijfhonderd banen weg bij drie ziekenhuizen Noord-Nederland

De Treant Zorggroep in Noord-Nederland schrapt komende veertien maanden vijfhonderd banen. Dat heeft de zorggroep dinsdag bekendgemaakt. De banen verdwijnen bij drie ziekenhuizen: het Scheper ziekenhuis in Emmen, het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal.

Van de vijfhonderd te schrappen banen gaan er driehonderd weg bij zorgmedewerkers en tweehonderd bij ondersteunende afdelingen, zegt Treant in een persbericht. De 2.700 werknemers van Treant zijn in een personeelsbijeenkomst op de hoogte gebracht van de reorganisatie. Gedwongen ontslagen vallen niet uit te sluiten, aldus de organisatie.

Geen zwarte cijfers

Zorggroep Treant moet reorganiseren omdat andere ziekenhuizen, waaronder die in Assen en Winschoten, een deel van de patiënten van Treant overnemen. Daardoor verdwijnt op de locaties in Hoogeveen en Stadskanaal de spoedeisende hulp (SEH). Bij die SEH’s komen nu soms maar een of twee mensen per nacht, zegt een woordvoerder. Omdat de zorg wel in de regio blijft, hoopt Treant dat een deel van de medewerkers een nieuwe werkplek krijgt bij een van de andere zorginstellingen.

De regio Noord-Nederland heeft volgens de woordvoerder te maken met krimp. Mede daardoor gaat het de zorggroep naar verwachting niet lukken om dit jaar zwarte cijfers te schrijven. Vorig jaar lukte dat het bedrijf nog wel. Treant beheert ook zeventien woonzorgcentra.